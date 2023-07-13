Erdoğan depremin ekonomiye maliyetini açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’yle Alman Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen Türk-Alman Konferansı: Depremden Etkilenen Bölgelerde İş Dünyasının Yeniden Güçlendirilmesinde Avrupa Özel Sektörünün Rolü adlı konferansa video mesaj gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan video mesajında depremde yardıma koşan ülke ve kurumlara teşekkür ederek Depremin, ülkemiz ekonomisine maliyeti toplam 104 milyar dolar olarak hesaplanıyor. Bu ağır yükün altından siz dostlarımızın da desteğiyle inşallah hep birlikte kalkacağız. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’yle Alman Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen bu konferansı memnuniyetle karşılıyorum dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan video mesajında şu açıklamalarda bulundu;

Konferansın hayırlara vesile olmasını diliyor, ülkemizde dayanışma sergileyen tüm dostlarımıza şimdiden teşekkür ediyorum. 6 Şubat iki bin yirmi üç tarihinde Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsıldık. Asrın felaketi olarak nitelenen bu depremlerde elli binden fazla canımızı toprağa verdik. Depremin vurduğu on bir ilimizde 872 bin bağımsız bölümün olduğu 311 bin bina kullanılamaz hale geldi. İş yerleri, tarım alanları, ticarethaneler, fabrikalar zarar gördü. 14 milyon insanımız depremin olumsuz etkilerini bizzat yaşadı.

İlk günden itibaren devletimizin tüm imkanlarını harekete geçirdik. Milletimiz de deprem bölgesindeki kardeşleri için adeta seferber oldu. Belediyelerimizin ve sivil toplum kuruluşlarımızın olağanüstü çabalarını her zaman yanımızda hissettik. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’miz yardım ve inşaat sürecinin en önemli aktörleri arasında yerini aldı. Dünyanın dört bir yanından deprem bölgesine koşan dost ve kardeş ülkelerin yardımlarını asla unutamayız. Bu zor günümüzde yanımızda olan herkesi şükranla hatırlayacağız.

EKİM VE KASIM AYINDA KONUTLARIN TESLİMATINA BAŞLANACAK

Devlet millet el ele, gönül gönüle vererek depremin yaralarını sarmaya çalışıyoruz. Bölgede hayatın normale dönmesi için yoğun gayret sarf ediyoruz. Enkazın tamamını kaldırdık, deprem riski olmayan alanlarda kalıcı konutların inşasına süratle başladık. Ekim, Kasım aylarından itibaren yapımı tamamlanan konutların teslimatını peyderpey gerçekleştireceğiz.

İlk bir yılda 319 bin konutun inşasını bitirip hak sahiplerine teslim edeceğiz. Toplamda 650 bin konut inşa etmeyi hedefliyoruz. Şehirlerimizi eskisinden daha güvenli, dayanıklı hale getirmekte kararlıyız.

DEPREMİN MALİYETİ 104 MİLYAR DOLAR

Depremin, ülkemiz ekonomisine maliyeti toplam 104 milyar dolar olarak hesaplanıyor. Bu ağır yükün altından siz dostlarımızın da desteğiyle inşallah hep birlikte kalkacağız. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’yle Alman Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen bu konferansı memnuniyetle karşılıyorum.

Konferansa video mesajı göndererek destek sağlayan kıymetli dostum Sayın Şansölye Olaf Scholza teşekkür ediyorum. Türkiye ve Almanya’ya ilaveten Avrupa’nın birçok ülkesinden konferansa iştirak eden firmaların varlığı bizlere ayrıca sevindirmiştir. Katılan ve katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum.

(DHA)