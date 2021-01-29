Erdoğan, Demirtaş ile barışacak; darbeci suçlamasıyla hapis yatan paşalardan destek alacak

Strateji, ilkeli olmak için değil amaçlara ulaşmak için kurulur…

İlkeler değişmeyebilir…

Hatta…

Ve mesela…

Verdiği karardan…

Ya da sözden dönmeyen kişiye:

“İlkeli insan” denir…

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Strateji ise…

Kurulduktan ve uygulamaya konulduktan sonra…

Şartlara göre sürekli olarak değişir, güncellenir…

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Yani…

İlkeli insan strateji kuramaz…

Strateji pragmatik olmayı gerektirir…

Strateji esnek olmayı gerektirir…

Şartlar ve çıkarlar değiştikçe, strateji de değiştirilir…

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Sözün özü…

Başarılı devlet insanlarının ilkeleri değil, stratejileri olur…

Romantik ve fakat bir türlü başarılı olamayan siyasetçiler; stratejilerinin gereğini yerine getiren devlet insanlarına bile, “dönek” derler…

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Sıradan insan için döneklik elbette erdem değildir…

Ama…

Devlet insanı için dönmek; erdemlerin en yücesidir…

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Nereden mi çıktı?..

Yakın gelecekte…

“Dönek” lafları havada uçuşacak da ondan…

Ve ben…

Bu konudaki görüşümü…

Sizlerle önceden paylaşayım dedim…

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“Yahu arkadaş, yazının başlığından hiç söz etmemişsin” dediğinizi duyar gibiyim…

Aslında yazımın tamamı, yazımın başlığını destekliyor…

Ama…

Fazla uzatmak istemedim…

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NOT:

Aytunç Erkin’in 27 ve 28 Ocak; İsmail Saymaz’ın da 28 Ocak tarihli yazılarını okudunuz mu?..

Okumadıysanız lütfen okuyun…

ABD, RUSYA VE ESAD’LA ANLAŞIRSA HİÇ ŞAŞIRMAYACAĞIM

ABD, Türkiye ile Suriye özerk Kürt bölgesi arasında tercih yapsa kimi tercih eder?

Benim cevabım belli: Türkiye’yi…

Neden?

Söyleyeyim…

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Türkiye bölgede bin yıllık devlet geleneği olan bir imparatorluk mirasçısı ve…

ABD ile NATO’nun vazgeçilmezi de ondan…

Ve bir de…

70 yıllık demokrasi kültürü var…

Ancak…

Bu, ABD’nin Kürt özerk bölgesinden vazgeçeceği anlamına da gelmez…

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Yakın bir zamanda bu konuda çok ilginç gelişmeler yaşanacağı kanaatindeyim…

ABD, Türkiye’nin ayağına basmamak için Kürt özerk bölge kurulması işini Rusya ve Esad’a havale edecek…

DEMİRTAŞ’A ARABULUCULUK GÖREVİ VERİLİR Mİ?..

Tahminim o ki, Demirtaş en kısa zamanda tahliye edilecek…

Kürt özerk bölgesi kurulmasında Rusya ve ABD tarafından görevlendirilecek…

PKK silah bırakmayacak…

Ancak…

Ellerindeki silahlarla…

Kurulacak Suriye Kürt özerk bölgesinde “emniyet” görevlileri olarak istihdam edilecek…

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Görülen o ki…

Biden’ın hedefi, bölgede sürtüşmeyi kızıştırmak değil aksine yatıştırmak olacak…

Bunu başarabilmesi için ise Türkiye’nin terör belasından kurtulması…

Bu kurtuluşta Demirtaş’ın da tuzunun bulunduğunun Türkiye kamuoyuna anlatılması şart…

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Çok ilginç günler yaşayacağız çocuklar…

Kimileri çok öfkelenirken…

Kimileri ise “Yaşasın kalıcı barış” diye bayram edecek…

İKİ KÜRESEL DOLANDIRICININ ORTAK ÖZELLİĞİ

“Son dönemlerin en

güçlü iki dolandırıcısının adını verin” desem eminim hemen hepiniz; “Reza ve Sezgin” diyeceksiniz...

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Bu iki küresel dolandırıcının ikisinin de ortak özelliği:

Başbakan ve cumhurbaşkanıyla çekilmiş video görüntülerini medyaya sızdırmak…

Bir de…

Kendileri için “Tanırım, hayırsever dürüst bir iş adamıdır” denmesini sağlamak…

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Aynen de öyle oldu…

Önce başbakan ve daha sonra cumhurbaşkanıyla birlikte yan yana yürürken görüntüleri yayınlandı

medyada…

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Sonra da kendilerinden:

“Tanırım, hayırsever, dürüst bir iş adamıdır” diye söz edildi…

Şu anda ikisi de kaçak…

Ama…

Milyar dolarlık vurgunlar yapıp kaçtılar…

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“Hükümdar göz yummazsa eşkıya kervan basamaz” diyen Sadi-i Şirazi ne büyük adammış meğer…

SUYU BULANDIRACAKSINIZ Kİ BALIK OLSUN ALIK…

İşini kimseye çaktırmadan ama…

Ortamı da karıştırarak iş çevirenlere ne denir?..

“Bulanık suda balık avlıyor” denir…

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Neden?..

Çünkü…

Ve bilinir ki…

“Berrak suda balık avlanmaz…”.

Balıklar alıktır ama…

Berrak suda değil…

Balık avlayacaksanız…

Suyu bulandıracaksınız…

Ki…

Balık olsun alık…

ADAM SMİTH’İN LİBERAL KAPİTALİZMİ…

“Çin Oyunu”.

Bu bir belgesel…

Günümüz dünyasını…

Kirli para kazanma yöntemlerini…

Ve…

Çin ekonomisini çok güzel anlatıyor…

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Belgesel şöyle başlıyor:

“Kapitalizm nedir?..

Bir ekonomik sistem mi?..

Yoksa…

Daha çok para kazanmamız, başkalarının parasını sömürmemiz için bir araç mı?..

Aslında kapitalizm, çalışanı ödüllendiriyor…

Ama…

Başkalarını

istismar etmek isteyenleri de ödüllendiriyor…”.

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Hayatım boyunca duyduğum en doğru kapitalizm tarifi…

Ve ne yazık ki…

Dünyada bu tarife en çok uyan ülke; Komünist Çin…

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Oysa doğru olan…

Adam Smith’in liberal kapitalizmi…

Yani…

Hukuk ahlakına sahip bireylerden oluşan toplumlarda…

Mutlak başarı getirecek olan sistem…