Erdoğan, DEAŞ’lı sözde üst düzey yöneticinin yakalandığını açıkladı
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Erdoğan, DEAŞ’lı sözde üst düzey yöneticinin yakalandığını açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEAŞ terör örgütünün sözde üst düzey yöneticilerinden ‘Abu Zeyd/Üstad Zeyd’ kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai’nin Türkiye’de yakalandığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balkanlar ziyaretinden dönüşte uçakta gazetecilerle gerçekleştirdiği söyleşide, terör örgütü DEAŞ’ın sözde en önemli üst düzey yöneticilerinden ‘Abu Zeyd/Üstad Zeyd’ kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai’nin Türk güvenlik güçleri tarafından Türkiye’de yakalandığını açıkladı. Teröristin yakalandığında, kılık değiştirmek için kafasında peruk olduğu görüldü. (DHA)

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