Erdoğan BM’de ABD’ye güç verdi

AKP, içerde CHP seçim ittifakı kurmasın diye çalışırken dışarıda da ABD politikalarını hızla hayata geçiriyor…

ABD ile işbirliğini gizlemek için de AKP medyası çok çaba sarf ediyor.

Erdoğan’ın BM’deki konuşmasına bakılırsa baştan sona ABD’nin politikalarını desteklediği hatta başrolde karar verici konumda olduğu görülür.

Uzun zamandır dile getirdiği “Dünya 5’ten büyüktür” cümlesinden başlayalım.

BM, doğru bir amaçla kurulmuştur.

Dünyada güç, tek elde toplanmasın diye de daimi üyelik ve veto hakkı getirilmiştir.

BM, Zamanla ABD emperyalizminin güdümüne girmiştir.

Bugün daimi üyelik kaldırılsın demek tüm dünyada ABD’nin istediğini yapsın demektir.

Mevcut BM yapısına göre yeri gelip bir daimi üyenin vetosu ile ABD’nin eli kolu bağlanmaktadır.

Bu şartlarda dünya beşten büyük diyorsan ABD kazansın diyorsundur…

Gündemde Ermenistan Azerbaycan arasındaki çatışmalar ile ilgili de kamuoyu yanıltılmaktadır.

Her şeyden önce Aliyev ailesinin ve Ermenistan’ın, dönemin ABD başkanı Reagan ile işbirliği yaparak SSCB’yi parçalayanların başında geldiğini hatırlatarak başlayalım.

AKP’nin Ermenistan açılımını da ekleyelim.

Savunmasını İsrail’e kurduran Azerbaycan’ın, Ermenistan’a karşı ABD’den izinsiz tek bir kurşun bile atması mümkün değildir.

Ukrayna üzerinden sıkıştırılan Rusya, Kafkaslarda da yalnızdır.

BOP eşbaşkanı Suriye’de ve Ukrayna’da başarıya ulaşmıştır.

Eski Türkiye rejiminin, ABD’nin Kafkaslar üzerinden Orta Asya’ya açılmasına izin vermediği bir gerçektir.

Bugün AKP eliyle rejim değiştiği için ABD’nin, Çin’e doğru yolu açılmıştır.

Ermenistan yakında Bağımsız Devletler Topluluğu’ndan Azerbaycan gibi ayrılarak ABD’nin yanında durduğunu gösterecektir…

Dünyanın en büyük terör örgütü olan ABD’nin yanında duranların bunu gizlemek için dönüp CHP’yi terörle ilişkilendirmesine de şaşmamak gerekiyor.

Diğer yandan BOP eşbaşkanı dururken Türkiye’yi ve Ortadoğu’yu parçalama görevi elinden alınan PKK’yı hala baş aktörmüş gibi göstermek ise tarihe ve bu yüce millete ihanettir…

Gelelim sözde yeni anayasaya!

AKP 20 yılda kendine oy verenler dâhil hiç kimseyi, anayasanın değiştirilemez maddelerini değiştirmeye ikna edemedi.

Açılımlar da yetmedi.

Ancak fiili olarak Türkiye ve bölge bu sözde yeni anayasaya hazırlandı.

Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyine okullar, fakülteler, hastaneler, karakollar hatta organize sanayi bölgeleri dahi açıldı!

Son olarak Fırat’ın batısında kurumların tabelaları Türkçe ve Arapça, Fırat’ın doğusunda da Kerkük’te Türkmenler sürülüp çıkarılmış olmasına rağmen Türkçenin resmi dil ilan edildi.

MEB’in Türkçeden 70 şartı da bu bütünün bir parçasıdır…

Şimdi sırada yerel seçim aşamasında terörle mücadele adı altında yeni anayasanın gerçekleştirilmesi vardır.