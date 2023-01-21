Erdoğan blöf yapıyor

Canlarım…

Kendilerine destek veren seçmenlerin:

Morali bozulmasın…

Canları sıkılmasın diye…

Üzerlerine titrediğim Altılı Masanın iki genel başkanı:

Kafamı karıştırdı…

Kendilerine olan:

Güvenimi sarstı…

★

Neden mi?..

Söyleyeyim…

★

Hatırlıyorsunuz…

Altılı masadaki 6 genel başkan…

Bir hafta önce:

“6 nisandan önce yapılacak bir erken seçim için Meclis’e getireceğiniz teklife ‘evet’ oyu veririz ve Erdoğan da seçimlere katılabilir… 6 Nisan – 18 Haziran arasında yapılacak erken seçimlere evet demeyiz…” diyerek:

Seçmenlerine söz vermişlerdi….

Ama…

★

Erdoğan:

“Seçimler 14 Mayıs’ta yapılacak” deyince…

Kemal Bey…

Ve…

Meral Hanım…

Bir hafta önceki açıklamalarını unutmuş olmalılar ki:

Erdoğan’ın peşine takıldılar:

★

Akşener:

“Mayıslar bizimdir!..”.

Kılıçdaroğlu da mealen:

“14 Haziran’da sandığa gidecek ve inşallah altılı masanın adayını cumhurbaşkanı olarak seçeceğiz” dedi…

★

Oysa…

Ve bence…

Erdoğan:

14 Mayıs’ta seçim olacağını açıklayarak…

Blöf yaptı…

Çünkü…

★

Erdoğan…

Anayasayı ihlal suçu işlerse: Hem kendisinin…

Ve hem de:

“Aday olmasına onay veren” YSK üyelerinin…

Normal şartlara dönüldüğünde…

Yargılanacaklarını…

Ve…

Anayasayı ihlal suçundan:

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla tecziye edileceklerini:

Bilmez mi?..

★

Bunu bildiği için:

“Gözü karadır, yapar” propagandasıyla…

CHP ve İYİ Parti yöneticilerini korkutarak…

Onların:

Anayasa hassasiyetini:

Kaşıyor…

★

Yani Erdoğan’ın hesabı şu:

Anayasanın delinmesine göz yummak yerine…

14 Mayıs’ta seçim yapılması için gereken kanun teklifini:

CHP ve İYİ Parti yapsın…

Kendisi de: Riske girmeden aday olsun…

★

Hiçbiriniz…

Bu söylediklerime:

“Doğru” demek zorunda değilsiniz…

Ama…

“Yanlış” da demeyin…

Zira…

Bu yazdıklarım sizin için yanlış olsa da:

Benim doğrularım…

Bedel ödenmeli

Bazı arkadaşlar, Meral Hanım ve Kemal Bey’in:

“Erdoğan mağdur” olmasın diye…

Erdoğan’ın anayasayı tarumar etmesine göz yumacaklarını iddia ediyor…

★

Onlar bir kişinin mağdur olmasını değil…

O bir kişinin: Milyonlarca insanı mağdur ettiğini unutmasınlar…

Ve…

Erdoğan’ın alacağı seçim kararına değil…

YSK’ya…

Erdoğan’ın anayasaya göre neden aday olamayacağına ilişkin maddeleri sunup:

İtiraz etsinler…

★

Bunu da…

Altısı birden yapsın…

Ki…

★

Erdoğan’ın illegal adaylığına onay veren YSK üyeleri:

Yargılanabilsin…

Ve…

Mahkûm olup…

Bedel ödesinler…

Herkes sorumlu

Totaliter…

Ya da:

Despot rejimlerin suçunu tek kişiye yıkmak…

Rahmetli Demirel’in dediği gibi:

“Abesle iştigaldir…”.

★

Bir ülkede:

“Despot” varsa…

Bir ülke…

Totaliter bir rejim altında:

İnliyorsa…

★

Başta…

Yargı organları olma üzere:

Sivil/asker bürokrasi…

Sivil toplum örgütleri…

Sanatçılar…

Ve…

Seçmenlerin de:

Sorumlulukları vardır…

★

Yani canlarım…

Düşen bir çığın verdiği zarardan…

Çığı oluşturan her kar tanesi:

Sorumludur…

Çok komik

İngiltere’nin…

Ve hatta…

Dünyanın:

“En saygın” medya kuruluşlarından biri olan The Economist…

14 Mayıs’ta yapılması planlanan seçim öncesi Erdoğan’ın:

Hem cumhurbaşkanlığı yetkisini…

Hem de…

Parlamentoyu kullanarak:

Türkiye’yi bir felakete sürükleyebileceğine dikkat çekti…

★

The Economist’in bu analiziyle ilgili soru için Erdoğan, şöyle dedi:

“Türkiye’nin kaderini İngiliz dergisi mi tayin ediyor. Benim milletim ne derse, Türkiye’de o olur. Türkiye’nin kaderini İngiliz dergisi tayin edemez…”.

★

Canlarım…

“Millet” ne demek?..

“Bir ülkeye vatandaşlık bağıyla bağlı herkes” demek…

★

Bu durumda…

Erdoğan…

Milletten:

Seçimin ne zaman yapılacağına…

Referandum ile karar verilmesini mi isteyecek yoksa?..

Amma da komik hani…

Düşman kim

Türkiye’nin F-16 talebinin, sadece Türkiye için değil…

NATO ve ABD’nin güvenliği için de önemli olduğunu belirten Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:

“İşbirliğimiz ve ortak stratejik menfaatlerimize uygun olarak bunun onaylanmasını bekliyoruz” dedi….

★

İyi de Sayın Bakan…

Düşman kim?..

Ortada düşman yok…

En az eşitsizlik

Liberal demokrat sosyalist felsefeyi (Halen) anlayamayanlara göre Liberal ekonomi şöyle bir şey:

“Atların istedikleri kadar yulaf yemelerine izin verirseniz, serçeler de bundan faydalanabilir…”.

★

Bu bir metafor…

Peki:

Doğru mu?..

★

Eğer…

Vahşi, ilkel ve despotik kapitalizmi tarif etmek için kullanılırsa:

Doğru…

★

Liberal demokrat sosyalist felsefe için ise:

Yanlış…

Çünkü…

★

Liberal demokrat sosyalist felsefenin ilkesi…

Serçe kuşlarının da…

Atların yediği yulaftan:

En az eşitsizlik çerçevesinde:

Yemeleridir…

Kimin harcı

Erdoğan, Kılıçdaroğlu’na şöyle dedi:

“Komutanlara hakaret etmek senin harcın değil…”…

★

Keşke…

Komutanlara hakaret edebilmek:

Kimin?..

Ya da…

Kimlerin harcı?..

Onu da:

Açıklasaydı…

★

Meselâ…

Kendisinin harcı mı?..

Şaşırmam

Anayasanın 116. Maddesine göre:

Erdoğan’ın Meclis’i feshetme (Seçimleri bir ay önceye almak, Meclis’i görev yapamaz hale getirmektir) yetkisi var…

Ama…

Bu fesih ikinci döneminde olduğu için…

Aday olma hakkı yok…

★

Eğer…

Erdoğan ve akıl hocaları…

Anayasa’nın 116. maddesinden aksini anlıyorsa…

Her seçim öncesi Erdoğan:

Meclisi fesheder…

Ve (Seçilebilirse…).

Son nefesine kadar:

Cumhurbaşkanı olur…

★

Canlarım…

“Ben ekonomistim” diyerek ekonominin canına okuyan Erdoğan…

Şimdi de:

“Ben hukukçuyum” deyip anayasanın canına okursa: Şaşırmayacağım…

Eğer

Elinde mikrofon…

Siyasi nutuk atan kişi:

AKP ilçe Başkanı…

Yanında el pençe duran kişi ise:

Cumhuriyet Savcısıymış…

★

Eğer…

Bu fotoğraf…

Ve…

Bu haber doğruysa…

Bu Kaymakam derhal istifa ederek…

Devleti bu utançtan kurtarmalı…

★

Eğer…

Haber yalansa…

Haberi yapan yurttaş:

Mutlaka yargılanmalı…

Hangi madde

Bekir Bozdağ dedi ki:

“Sayın Cumhurbaşkanımızın adaylığı Anayasal hakkıdır, önünde hiçbir engel yoktur.”

★

İyi de Sayın Bakan…

Anayasa’nın hangi maddesine göre hakkıdır?..

Keşke…

O maddenin numarasını da söyleseniz…

De…

Aramak zorunda:

Kalmasak…