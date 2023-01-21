Memduh Bayraktaroğlu
21 Ocak 2023

Erdoğan blöf yapıyor

Yazarlar: Memduh Bayraktaroğlu

Canlarım…

Kendilerine destek veren seçmenlerin:

Morali bozulmasın…

Canları sıkılmasın diye…

Üzerlerine titrediğim Altılı Masanın iki genel başkanı:

Kafamı karıştırdı…

Kendilerine olan:

Güvenimi sarstı…

Neden mi?..

Söyleyeyim…

Hatırlıyorsunuz…

Altılı masadaki 6 genel başkan

Bir hafta önce:

“6 nisandan önce yapılacak bir erken seçim için Meclis’e getireceğiniz teklife ‘evet’ oyu veririz ve Erdoğan da seçimlere katılabilir… 6 Nisan – 18 Haziran arasında yapılacak erken seçimlere evet demeyiz…” diyerek:

Seçmenlerine söz vermişlerdi….

Ama…

 

Erdoğan:

“Seçimler 14 Mayıs’ta yapılacak” deyince…

Kemal Bey…

Ve…

Meral Hanım…

Bir hafta önceki açıklamalarını unutmuş olmalılar ki:

Erdoğan’ın peşine takıldılar:

Akşener:

“Mayıslar bizimdir!..”.

Kılıçdaroğlu da mealen:

“14 Haziran’da sandığa gidecek ve inşallah altılı masanın adayını cumhurbaşkanı olarak seçeceğiz” dedi…

Oysa…

Ve bence…

Erdoğan:

14 Mayıs’ta seçim olacağını açıklayarak…

Blöf yaptı…

Çünkü…

Erdoğan…

Anayasayı ihlal suçu işlerse: Hem kendisinin…

Ve hem de:

“Aday olmasına onay veren” YSK üyelerinin…

Normal şartlara dönüldüğünde…

Yargılanacaklarını…

Ve…

Anayasayı ihlal suçundan:

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla tecziye edileceklerini:

Bilmez mi?..

Bunu bildiği için:

“Gözü karadır, yapar” propagandasıyla…

CHP ve İYİ Parti yöneticilerini korkutarak…

Onların:

Anayasa hassasiyetini:

Kaşıyor…

Yani Erdoğan’ın hesabı şu:

Anayasanın delinmesine göz yummak yerine…

14 Mayıs’ta seçim yapılması için gereken kanun teklifini:

CHP ve İYİ Parti yapsın…

Kendisi de: Riske girmeden aday olsun…

Hiçbiriniz…

Bu söylediklerime:

“Doğru” demek zorunda değilsiniz…

Ama…

“Yanlış” da demeyin…

Zira…

Bu yazdıklarım sizin için yanlış olsa da:

Benim doğrularım…

Bedel ödenmeli

Bazı arkadaşlar, Meral Hanım ve Kemal Bey’in:

“Erdoğan mağdur” olmasın diye…

Erdoğan’ın anayasayı tarumar etmesine göz yumacaklarını iddia ediyor…

Onlar bir kişinin mağdur olmasını değil…

O bir kişinin: Milyonlarca insanı mağdur ettiğini unutmasınlar…

Ve…

Erdoğan’ın alacağı seçim kararına değil…

YSK’ya…

Erdoğan’ın anayasaya göre neden aday olamayacağına ilişkin maddeleri sunup:

İtiraz etsinler…

Bunu da…

Altısı birden yapsın…

Ki…

Erdoğan’ın illegal adaylığına onay veren YSK üyeleri:

Yargılanabilsin

Ve…

Mahkûm olup…

Bedel ödesinler…

Herkes sorumlu

Totaliter…

Ya da:

Despot rejimlerin suçunu tek kişiye yıkmak…

Rahmetli Demirel’in dediği gibi:

“Abesle iştigaldir…”.

Bir ülkede:

“Despot” varsa…

Bir ülke…

Totaliter bir rejim altında:

İnliyorsa…

Başta…

Yargı organları olma üzere:

Sivil/asker bürokrasi…

Sivil toplum örgütleri…

Sanatçılar…

Ve…

Seçmenlerin de:

Sorumlulukları vardır…

Yani canlarım…

Düşen bir çığın verdiği zarardan…

Çığı oluşturan her kar tanesi:

Sorumludur…

Çok komik

İngiltere’nin…

Ve hatta…

Dünyanın:

“En saygın” medya kuruluşlarından biri olan The Economist…

14 Mayıs’ta yapılması planlanan seçim öncesi Erdoğan’ın:

Hem cumhurbaşkanlığı yetkisini…

Hem de…

Parlamentoyu kullanarak:

Türkiye’yi bir felakete sürükleyebileceğine dikkat çekti…

The Economist’in bu analiziyle ilgili soru için Erdoğan, şöyle dedi:

“Türkiye’nin kaderini İngiliz dergisi mi tayin ediyor. Benim milletim ne derse, Türkiye’de o olur. Türkiye’nin kaderini İngiliz dergisi tayin edemez…”.

Canlarım…

“Millet” ne demek?..

“Bir ülkeye vatandaşlık bağıyla bağlı herkes” demek…

Bu durumda…

Erdoğan…

Milletten:

Seçimin ne zaman yapılacağına…

Referandum ile karar verilmesini mi isteyecek yoksa?..

Amma da komik hani…

Düşman kim

Türkiye’nin F-16 talebinin, sadece Türkiye için değil…

NATO ve ABD’nin güvenliği için de önemli olduğunu belirten Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:

“İşbirliğimiz ve ortak stratejik menfaatlerimize uygun olarak bunun onaylanmasını bekliyoruz” dedi….

İyi de Sayın Bakan…

Düşman kim?..

Ortada düşman yok…

En az eşitsizlik

Liberal demokrat sosyalist felsefeyi (Halen) anlayamayanlara göre Liberal ekonomi şöyle bir şey:

“Atların istedikleri kadar yulaf yemelerine izin verirseniz, serçeler de bundan faydalanabilir…”.

Bu bir metafor

Peki:

Doğru mu?..

Eğer…

Vahşi, ilkel ve despotik kapitalizmi tarif etmek için kullanılırsa:

Doğru…

Liberal demokrat sosyalist felsefe için ise:

Yanlış…

Çünkü…

Liberal demokrat sosyalist felsefenin ilkesi…

Serçe kuşlarının da…

Atların yediği yulaftan:

En az eşitsizlik çerçevesinde:

Yemeleridir…

Kimin harcı

Erdoğan, Kılıçdaroğlu’na şöyle dedi:

“Komutanlara hakaret etmek senin harcın değil…”…

Keşke…

Komutanlara hakaret edebilmek:

Kimin?..

Ya da…

Kimlerin harcı?..

Onu da:

Açıklasaydı…

Meselâ…

Kendisinin harcı mı?..

Şaşırmam

Anayasanın 116. Maddesine göre:

Erdoğan’ın Meclis’i feshetme (Seçimleri bir ay önceye almak, Meclis’i görev yapamaz hale getirmektir) yetkisi var…

Ama…

Bu fesih ikinci döneminde olduğu için…

Aday olma hakkı yok…

Eğer…

Erdoğan ve akıl hocaları…

Anayasa’nın 116. maddesinden aksini anlıyorsa…

Her seçim öncesi Erdoğan:

Meclisi fesheder…

Ve (Seçilebilirse…).

Son nefesine kadar:

Cumhurbaşkanı olur…

Canlarım…

“Ben ekonomistim” diyerek ekonominin canına okuyan Erdoğan

Şimdi de:

“Ben hukukçuyum” deyip anayasanın canına okursa: Şaşırmayacağım…

Eğer

Elinde mikrofon

Siyasi nutuk atan kişi:

AKP ilçe Başkanı…

Yanında el pençe duran kişi ise:

Cumhuriyet Savcısıymış…

Eğer…

Bu fotoğraf…

Ve…

Bu haber doğruysa…

Bu Kaymakam derhal istifa ederek…

Devleti bu utançtan kurtarmalı

Eğer…

Haber yalansa…

Haberi yapan yurttaş:

Mutlaka yargılanmalı…

Hangi madde

Bekir Bozdağ dedi ki:

“Sayın Cumhurbaşkanımızın adaylığı Anayasal hakkıdır, önünde hiçbir engel yoktur.”

İyi de Sayın Bakan…

Anayasa’nın hangi maddesine göre hakkıdır?..

Keşke…

O maddenin numarasını da söyleseniz…

De…

Aramak zorunda:

Kalmasak…

 

Yazarlar
Erdoğan blöf yapıyor
Memduh Bayraktaroğlu