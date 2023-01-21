Erdoğan blöf yapıyor
Canlarım…
Kendilerine destek veren seçmenlerin:
Morali bozulmasın…
Canları sıkılmasın diye…
Üzerlerine titrediğim Altılı Masanın iki genel başkanı:
Kafamı karıştırdı…
Kendilerine olan:
Güvenimi sarstı…
★
Neden mi?..
Söyleyeyim…
★
Hatırlıyorsunuz…
Altılı masadaki 6 genel başkan…
Bir hafta önce:
“6 nisandan önce yapılacak bir erken seçim için Meclis’e getireceğiniz teklife ‘evet’ oyu veririz ve Erdoğan da seçimlere katılabilir… 6 Nisan – 18 Haziran arasında yapılacak erken seçimlere evet demeyiz…” diyerek:
Seçmenlerine söz vermişlerdi….
Ama…
★
Erdoğan:
“Seçimler 14 Mayıs’ta yapılacak” deyince…
Kemal Bey…
Ve…
Meral Hanım…
Bir hafta önceki açıklamalarını unutmuş olmalılar ki:
Erdoğan’ın peşine takıldılar:
★
Akşener:
“Mayıslar bizimdir!..”.
Kılıçdaroğlu da mealen:
“14 Haziran’da sandığa gidecek ve inşallah altılı masanın adayını cumhurbaşkanı olarak seçeceğiz” dedi…
★
Oysa…
Ve bence…
Erdoğan:
14 Mayıs’ta seçim olacağını açıklayarak…
Blöf yaptı…
Çünkü…
★
Erdoğan…
Anayasayı ihlal suçu işlerse: Hem kendisinin…
Ve hem de:
“Aday olmasına onay veren” YSK üyelerinin…
Normal şartlara dönüldüğünde…
Yargılanacaklarını…
Ve…
Anayasayı ihlal suçundan:
Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla tecziye edileceklerini:
Bilmez mi?..
★
Bunu bildiği için:
“Gözü karadır, yapar” propagandasıyla…
CHP ve İYİ Parti yöneticilerini korkutarak…
Onların:
Anayasa hassasiyetini:
Kaşıyor…
★
Yani Erdoğan’ın hesabı şu:
Anayasanın delinmesine göz yummak yerine…
14 Mayıs’ta seçim yapılması için gereken kanun teklifini:
CHP ve İYİ Parti yapsın…
Kendisi de: Riske girmeden aday olsun…
★
Hiçbiriniz…
Bu söylediklerime:
“Doğru” demek zorunda değilsiniz…
Ama…
“Yanlış” da demeyin…
Zira…
Bu yazdıklarım sizin için yanlış olsa da:
Benim doğrularım…
Bedel ödenmeli
Bazı arkadaşlar, Meral Hanım ve Kemal Bey’in:
“Erdoğan mağdur” olmasın diye…
Erdoğan’ın anayasayı tarumar etmesine göz yumacaklarını iddia ediyor…
★
Onlar bir kişinin mağdur olmasını değil…
O bir kişinin: Milyonlarca insanı mağdur ettiğini unutmasınlar…
Ve…
Erdoğan’ın alacağı seçim kararına değil…
YSK’ya…
Erdoğan’ın anayasaya göre neden aday olamayacağına ilişkin maddeleri sunup:
İtiraz etsinler…
★
Bunu da…
Altısı birden yapsın…
Ki…
★
Erdoğan’ın illegal adaylığına onay veren YSK üyeleri:
Yargılanabilsin…
Ve…
Mahkûm olup…
Bedel ödesinler…
Herkes sorumlu
Totaliter…
Ya da:
Despot rejimlerin suçunu tek kişiye yıkmak…
Rahmetli Demirel’in dediği gibi:
“Abesle iştigaldir…”.
★
Bir ülkede:
“Despot” varsa…
Bir ülke…
Totaliter bir rejim altında:
İnliyorsa…
★
Başta…
Yargı organları olma üzere:
Sivil/asker bürokrasi…
Sivil toplum örgütleri…
Sanatçılar…
Ve…
Seçmenlerin de:
Sorumlulukları vardır…
★
Yani canlarım…
Düşen bir çığın verdiği zarardan…
Çığı oluşturan her kar tanesi:
Sorumludur…
Çok komik
İngiltere’nin…
Ve hatta…
Dünyanın:
“En saygın” medya kuruluşlarından biri olan The Economist…
14 Mayıs’ta yapılması planlanan seçim öncesi Erdoğan’ın:
Hem cumhurbaşkanlığı yetkisini…
Hem de…
Parlamentoyu kullanarak:
Türkiye’yi bir felakete sürükleyebileceğine dikkat çekti…
★
The Economist’in bu analiziyle ilgili soru için Erdoğan, şöyle dedi:
“Türkiye’nin kaderini İngiliz dergisi mi tayin ediyor. Benim milletim ne derse, Türkiye’de o olur. Türkiye’nin kaderini İngiliz dergisi tayin edemez…”.
★
Canlarım…
“Millet” ne demek?..
“Bir ülkeye vatandaşlık bağıyla bağlı herkes” demek…
★
Bu durumda…
Erdoğan…
Milletten:
Seçimin ne zaman yapılacağına…
Referandum ile karar verilmesini mi isteyecek yoksa?..
Amma da komik hani…
Düşman kim
Türkiye’nin F-16 talebinin, sadece Türkiye için değil…
NATO ve ABD’nin güvenliği için de önemli olduğunu belirten Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:
“İşbirliğimiz ve ortak stratejik menfaatlerimize uygun olarak bunun onaylanmasını bekliyoruz” dedi….
★
İyi de Sayın Bakan…
Düşman kim?..
Ortada düşman yok…
En az eşitsizlik
Liberal demokrat sosyalist felsefeyi (Halen) anlayamayanlara göre Liberal ekonomi şöyle bir şey:
“Atların istedikleri kadar yulaf yemelerine izin verirseniz, serçeler de bundan faydalanabilir…”.
★
Bu bir metafor…
Peki:
Doğru mu?..
★
Eğer…
Vahşi, ilkel ve despotik kapitalizmi tarif etmek için kullanılırsa:
Doğru…
★
Liberal demokrat sosyalist felsefe için ise:
Yanlış…
Çünkü…
★
Liberal demokrat sosyalist felsefenin ilkesi…
Serçe kuşlarının da…
Atların yediği yulaftan:
En az eşitsizlik çerçevesinde:
Yemeleridir…
Kimin harcı
Erdoğan, Kılıçdaroğlu’na şöyle dedi:
“Komutanlara hakaret etmek senin harcın değil…”…
★
Keşke…
Komutanlara hakaret edebilmek:
Kimin?..
Ya da…
Kimlerin harcı?..
Onu da:
Açıklasaydı…
★
Meselâ…
Kendisinin harcı mı?..
Şaşırmam
Anayasanın 116. Maddesine göre:
Erdoğan’ın Meclis’i feshetme (Seçimleri bir ay önceye almak, Meclis’i görev yapamaz hale getirmektir) yetkisi var…
Ama…
Bu fesih ikinci döneminde olduğu için…
Aday olma hakkı yok…
★
Eğer…
Erdoğan ve akıl hocaları…
Anayasa’nın 116. maddesinden aksini anlıyorsa…
Her seçim öncesi Erdoğan:
Meclisi fesheder…
Ve (Seçilebilirse…).
Son nefesine kadar:
Cumhurbaşkanı olur…
★
Canlarım…
“Ben ekonomistim” diyerek ekonominin canına okuyan Erdoğan…
Şimdi de:
“Ben hukukçuyum” deyip anayasanın canına okursa: Şaşırmayacağım…
Eğer
Elinde mikrofon…
Siyasi nutuk atan kişi:
AKP ilçe Başkanı…
Yanında el pençe duran kişi ise:
Cumhuriyet Savcısıymış…
★
Eğer…
Bu fotoğraf…
Ve…
Bu haber doğruysa…
Bu Kaymakam derhal istifa ederek…
Devleti bu utançtan kurtarmalı…
★
Eğer…
Haber yalansa…
Haberi yapan yurttaş:
Mutlaka yargılanmalı…
Hangi madde
Bekir Bozdağ dedi ki:
“Sayın Cumhurbaşkanımızın adaylığı Anayasal hakkıdır, önünde hiçbir engel yoktur.”
★
İyi de Sayın Bakan…
Anayasa’nın hangi maddesine göre hakkıdır?..
Keşke…
O maddenin numarasını da söyleseniz…
De…
Aramak zorunda:
Kalmasak…