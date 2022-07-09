Erdoğan bayramı ailesiyle Yazlık Saray’da geçirecek
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Erdoğan bayramı ailesiyle Yazlık Saray’da geçirecek

Ailesiyle birlikte Muğla’nın Marmaris ilçesine giden Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram namazını Okluk Millet Camii’nde kıldı.

Erdoğan cami çıkışı vatandaşlarla bayramlaştı, çocuklara şekerleme dağıttı. Cami avlusunda çekilen fotoğrafları AKP Muğla İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Kaplan paylaştı.

Erdoğan’ın Kurban Bayramı boyunca ailesiyle birlikte Yazlık Saray’da kalacağı ve resmi temaslarda bulunmayacağı öğrenildi.

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Erdoğan bayramı ailesiyle Yazlık Saray’da geçirecek
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