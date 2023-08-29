Erdoğan, Bahçeli ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 1 saat sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli’yi ziyaret etti. Bahçeli’nin Çankaya ilçesindeki evinde gerçekleşen görüşme, saat 14.00’te başladı. Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı evinin girişinde karşıladı. Erdoğan ve Bahçeli, gazetecileri selamladıktan sonra görüşmeye geçti.

GÖRÜŞME 1 SAAT SÜRDÜ

Basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 1 saat sürdü. Bahçeli, görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kapıya kadar uğurladı. İki lider gazetecileri selamladıktan sonra Erdoğan, Bahçeli’nin konutundan ayrıldı. Daha sonra Bahçeli de konuttan ayrıldı.

(DHA)