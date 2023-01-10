Erdoğan: Altı kaptan bir gemiyi batırır

Erdoğan, seçimlere 4-5 ay kaldığını belirterek hala adayını açıklamayan Altılı Masa’yı eleştirdi: Masadan çıka çıka ülkeyi altı kişiyle yönetme kararı çıktı. En iyi siz bilirsiniz, 6 kaptan bir gemiyi batırır. Tek kaptanla bir gemi gider.

Cumhurbaşkanı Erdoğan , Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) tarafından ATO Congresium’da düzenlen “Yüz Yüze Türkiye Esnaf Buluşması”nda konuştu.

Çalışanların ve emeklilerin ücretlerine yaptıkları yüksek oranlı artışlarla, enflasyon sebebiyle oluşan refah kaybını telafi ettiklerini belirten Erdoğan , “İnşallah bu yıl, uzun süredir emek verdiğimiz pek çok projenin hayata geçtiğine hep beraber şahit olacak, sevincini hep beraber kutlayacağız. Tabii bunun için evvela 2023 seçimlerinde herhangi bir kazaya meydan vermemek gerekiyor.” dedi.

“Buna hazır mıyız? Buna var mıyız?” sorusunu yönelttiği katılımcılardan “Evet” yanıtını alan Cumhurbaşkanı Erdoğan , şöyle devam etti:

“Yeni yönetim sistemimize göre seçimlerde cumhurbaşkanı ayrı, Meclis’te görev yapacak milletvekilleri ayrı seçiliyor. Biz Cumhur İttifakı’nın adayı olarak aylardır milletimizin huzurundayız. Bir yandan bugüne kadar yaptıklarımızı anlatıyor bir yandan Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla geleceğimize ışık tutuyoruz. Ama er meydanı olan seçim meydanında mücadele tek kişiyle olmuyor. Daha önceki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde karşımıza adaylar çıkmıştı. Onlarla yarışmış ve milletimizin teveccühüyle sandıkta ipi göğüslemiştik.

Şimdi seçime kaldı şurada 4-5 ay ama hala karşımıza çıkabilen veya çıkartılabilen bir aday yok. Gerçi haklarını yemeyelim, bir masa kurmuşlar, etrafında 6 kişi gözüküyor. Bir de gözükmeyen var 7. Tabii bunun dışında kimler var bilmiyoruz. Ha bire toplanıp duruyorlar. Her defasında millet bekliyor ki aday çıkarsınlar da ülke ve millet için hayırlı bir yarış başlasın. Herkes bir aday ismi beklerken masadan çıka çıka ülkeyi 6 kişiyle yönetecekleri kararı çıktı. En iyi siz bilirsiniz, 6 kaptan bir gemiyi batırır. Tek kaptanla bir gemi gider. Yedekler ayrı. İki şoför bir arabaya muhakkak kaza yaptırır. Bunlar ise görünürde 6 kişiyle, Allah bilir aslında kaç kişiyle ülkeyi yönetmeye talibiz diyorlar.”

“Bir tane davula 6 tokmak birden inecek”

Muhalefetin, “Parlamenter Sisteme tekrar geçeceğiz” diyerek çıktığı yolda dönüp dolaşıp “sonunda dünyada eşi benzeri olmayan” bir sistem icat ettiğini söyleyen Erdoğan , “Biliyorsunuz ülkemizde cumhurbaşkanı için en az her iki kişiden birinin oyunu almak gerekiyor ama bunların seçtiği cumhurbaşkanı, oyunu aldığı en az iki kişiden birine değil masadaki 6 kişiye karşı sorumlu olacakmış.” dedi.

Güven ve istikrar kavramlarının çok önemli olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan , şunları kaydetti:

“Ülkenin ve halkın hiçbir hayati meselesinde kendi özgür iradesiyle karar alamayacak birini millet niye cumhurbaşkanı diye başına geçirsin ki? Oyu millet verecek, ülkeyi 6 kayyum yönetecek. Bırakın davulun başkasının, tokmağın başkasının elinde olmasını bir tane davula 6 tokmak birden inecek. Bir yanda 25-30 milyon insanın oyunu alan cumhurbaşkanı olacak, diğer tarafta çoğu birkaç yüz bini bile bulmayan oy gücüyle onu yöneten 6 kişi olacak. Bu modeldeki cumhurbaşkanının Anadolu’daki insanımızın kargaları uzak tutsun diye tarlasına koyduğu bostan korkuluğundan daha fazla iradesi, daha fazla şahsiyeti, daha fazla iktidarı olabilmesi mümkün mü?

Millet ülkeyi yönetecek cumhurbaşkanı arıyor, bunlar cumhurbaşkanını yönetecek, 6 kişinin derdine düşmüş. Bu çarpıklığın, bu akıl tutulmasının, bu ihtiras kumkumasının bedelini de millet ödeyecek. Yok öyle. Bu millet bu oyunu bozar arkadaş. Bu millet seçim meydanlarında hiçbir projeyi, verdiği hiçbir sözü kifayetsiz muhterislerin kurduğu masadaki ağa babalarından izin ve icazet almadan gerçekleştiremeyecek kişiyi oraya çıkarmaz. Yıllarca istikrarsızlıktan, yürütmedeki çift başlılıktan çok çekmiş, bizim gibi ülkeye böyle bir model önermek en başta millete hakarettir.”

“Milletimiz altılı masadaki muhterislerin sivil vesayetine karşı da dimdik duracaktır”

Daha önce Türkiye’de 6 ayda, yılda ve 1,5 yılda seçimler yapıldığını anımsatan Erdoğan , “İstikrar diye bir şey kalmış mıydı? Hayır. Meselenin çok daha vahim yanı ‘mutabakata vardık’ dedikleri bu sistemin mevcut anayasamıza alenen aykırı olmasıdır. Anayasanın vermediği bir yetkiyi kullanmaya çalışmanın adı demokrasi değil sivil darbe teşebbüsüdür. Milletimiz nasıl bürokratik vesayete, sokak vesayetine, terör örgütleri eliyle koparılmak istenen silah vesayetine boyun eğmemişse altılı masadaki muhterislerin sivil vesayetine karşı da dimdik duracaktır.” diye konuştu.

“Uzaktan kumandayla hareket edecek bir cumhurbaşkanı adayına oy verin” demenin milletin aklıyla alay etmek olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan , “85 milyon yerine altılı masadaki genel başkanlara hizmet edecek bir kuklayı ‘aday’ diye millete dayatmak, kibrin ve bencilliğin dik alasıdır. Milletimiz ne böyle bir adaya oy verir ne de bu adayın iradesine ipotek koyan vasilerine itibar eder.” dedi.

“Horozun çok olduğu yerde sabah olmazmış” diyen Erdoğan , “Bu kadar çok cumhurbaşkanı silüetinin olduğu yerde eser de olmaz, hizmet de olmaz. Daha da önemlisi ülkemizin, dünyanın ve bölgemizin içinde bulunduğu fırtınalı sularda böyle bir yönetimle yol alması, savaşlardan krizlere uzanan gerilimleri başarıyla yönetmesi mümkün değildir. Esnaf ve sanatkarlarımızın her zaman olduğu gibi 2023’te de ülkesi ve kendileri için en doğru, en hayırlı olanı yapacaklarından şüphe duymuyorum.” ifadelerini kullandı.

Sözlerini 4 yıl önceki esnaf buluşmasında yaptığı gibi Ahi duasıyla bitirmek istediğini söyleyen Erdoğan , şöyle devam etti:

“Allah’ım bizi haramlardan uzak eyle. Başkalarına el açtırma. Senin emirlerine karşı gelmekten muhafaza eyle. Bizlere doğru yolu göster. Cümlemizi darlıktan, bereketsizlikten, aldanmaktan ve aldatmaktan, hak yemekten, kul hakkına tecavüz etmekten muhafaza eyle. Bizleri açlık, yokluk, kıtlık, kuraklık, arazi ve semavi musibetlerden muhafaza eyle. Bizlere kanaat etmeyi, gönlü zengin, gözü tok olabilmeyi, hayırda yarışmayı, veren el olmayı nasip eyle. Allah’ım rızkımız gökte ise yere indir. Yer altında ise yeryüzüne çıkar. Uzaksa yakınlaştır, zorsa kolaylaştır. Rızkımızı temiz ve helalinden eyle. Bizleri nefsine uyarak kötülük işleyenlerden eyleme. İşlerimizi hayırlı ve bereketli eyle.”

Programa, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı ve Belgin Uygur da katıldı.

Açılışında “Yüz Yüze Türkiye Esnaf Buluşması Baş Usta” adlı kısa filmin izlettirildiği programın sonunda, TESKOMB Genel Başkanı Abdülkadir Akgül tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan ‘a, el yapımı ahilik yemini tablosu hediye edildi.

(AA)