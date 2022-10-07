Erdoğan: Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı kuruyoruz

Cemevleri Temel Atma ve Toplu Açılış Töreni’nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Alevi Bektaşi vatandaşlarımızın ve onların bir araya geldiği mekanların tüm meselelerin devlet nezdinde takibini ve yürütmesini yapacak kurumsal bir yapı kuruyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığımız kendi bünyesinde kuracağımız Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı, muhtarlıklara, derneklere, belediyelere, federasyonlara bağlı cemevlerinin, tamamının yönetimini yürütecektir” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadıköy Şahkulu Sultan Dergahı’nda “Cemevleri Temel Atma ve Toplu Açılış Töreni”ne katıldı. Tören, Şahkulu Sultan Dergahı Dedesi Ali Doğan tarafından Gülbang Duası ile başladı. Tasavvuf, İrfan ve Meydan Meşkleri Topluluğu Sanatçıları tarafından 3 deyişin okunmasının ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sinsi niyetlerle milli birliğimizi bozmak için içerde ve dışarda çalışan pek çok kesim olmuştur. Ama hamd olsun bu aşk ateşini söndürmeye kimsenin gücü yetmemiştir. Malazgirt Zaferinden beri bin yıldır ebedi yurdumuz olarak seçtiğimiz Anadoluyu fikren ve fiziken tahkim etmek, adalet temelli bir nizama kavuşturmak için mücadele veriyoruz. Vatanımızı tahribe yönelik her saldırıyı inançla ve kararlılıkla bertaraf ederken, kendi medeniyetimizin inşasını da aynı şekilde sürdürdük. Ebedi vatanımızın her köşesini, medreselerle, köprülerle, çarşılarla, ilmik ilmik dokuduk. Selçukludan Osmanlıya, oradan Cumhuriyetimize gelen bir süreklilik içinde, istiklalimizi koruduk, istikbalimize sahip çıktık. Bu atılımın gerisinde ülkemize geçtiğimiz 20 yılda kazandırdığımız asırlık eksiklerimizi giderdiğimiz, sorunlarımızı çözdüğümüz eser ve hizmetlerimiz vardır. Demokrasi ve kalkınma hamlemizin özünde milletimizin hayallerini, hayata geçirirken, tüm alanlardaki sorunları da çözme iradesi yatmaktadır” dedi.

“ÜLKEMİZİ ADIM ADIM 2023 TÜRKİYESİNE HAZIRLADIK”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Eğitimden sağlığa, güvenlikten adalete, ulaşımda enerjiye kazandırdığımız her bir yatırımla, ülkemizi adım adım 2023 Türkiyesine hazırladık. Bugün de cumhuriyetimizin ikinci asrını Türkiye yüzyılı haline getirecek yeni bir atılımın hazırlığı içindeyiz. Ülkemizi Türkiye yüzyılına hazırlarken milletimizin tüm kesimleriyle, birliğini beraberliğini, kardeşliğini güçlendirecek adımlara özel önem veriyoruz. Salgın ve savaşın tetiklediği küresel krizlerin ülkemiz üzerindeki olumsuz etkilerini göğüslerken, ekonomik sıkıntıların yol açtığı kayıpları da hızla telafi ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“ALEVİ BEKTAŞİ TOPLUMU İÇİN KAPSAMLI BİR HAZIRLIK YAPTIK”

Erdoğan, “Ülkemizdeki Alevi Bektaşi toplumunun beklentilerini tespit ve çözüm yolları bulmaya yönelik kapsamlı bir hazırlık yaptık. Kültür ve İçişleri Bakanlığımızın koordinasyonunda yürütülen milli birlik ve beraberlik çalışması kapsamında bin 585 cemevi ziyaret edilerek, muhataplar tek tek dinlendi. Valiliklerimiz vasıtasıyla çözülebilecek bina, tadilat, ısıtma gibi sorunlar için hemen sıcağı sıcağına talimatlar verildi, adımlar atıldı. Ayrıca daha köklü çözümler için ayrıntılı çalışmalar yürütüldü. Bugün burada bunların müjdesini sizlerle paylaşmak istiyorum” dedi.

“KURUMSAL BİR YAPI KURUYORUZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Alevi Bektaşi vatandaşlarımızın ve onların bir araya geldiği mekanların tüm meselelerin devlet nezdinde takibini ve yürütmesini yapacak kurumsal bir yapı kuruyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığımız kendi bünyesinde kuracağımız Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı, muhtarlıklara, derneklere, belediyelere, federasyonlara bağlı cemevlerinin, tamamının yönetimini yürütecektir” dedi.

“TÜM SORUNLAR ÇÖZÜLMÜŞ OLACAK”

Erdoğan, “Cemevi hizmetlerinden eğitim faaliyetlerine kadar tüm çalışmalar bu kurumsal yapı altında kamu güvencesi desteği ve denetimiyle yürütülecektir. Böylece cemevlerinin aydınlatma, içme ve kullanma suyu, yapım, onarım, bakım giderlerinin karşılanması ve imar planlarındaki yeriyle ilgili tüm sorunlar çözülmüş olacaktır” ifadelerini kullandı.

“İNANÇ ÖNDERLERİNDEN TALEP EDENLERE KADRO VERİLEBİLECEK”

Erdoğan, “Cemevlerinde erkan hizmetlerini yürütmekten sorumlu Alevi Bektaşi inanç önderlerinden talep edenlere de kurumsal yapı bünyesinde kadro verilebilecektir. Ülkemizin demokratikleşme reformlarının en önemlilerinden biri olduğuna inandığım bu adımların ülkemize, milletimize, Alevi Bektaşi kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

85 MİLYON VATANDAŞIMIZIN HER BİR FERDİ DEVLETİMİZİN BİRİNCİ SINIF VATANDAŞIDIR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ülkemizdeki 85 milyon insanımızın her bir ferdi, devletimizin birinci sınıf vatandaşıdır. Her bir insanımızın inanç ve ibadetten eğitim ve çalışma hakkına kadar tüm temel hak ve özgürlüklerden yararlanabileceği bir Türkiye inşa etmek için gece gündüz çalıştık. Son dönemde yeniden gündeme gelen kimi tartışmaları da temel hak ve özgürlüklerle ilgili reformlarımızı daha ileriye götürmenin vesilesi olarak görüyoruz. Bu duygularla sizlerle paylaştığımız müjdelerle, açılışını yaptığımız ve temelini attığımız cemevlerinin bir kez daha Alevi Bektaşi kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Erdoğan’ın konuşmasının ardından Elazığ, Ankara, Erzurum ve Erzincan’da Cemevi açılışı yapılırken, Kütahya, Burdur, Denizli, Bilecik, Kayseri, Aydın ve Kırklareli’nde de Cemevi temeli atıldı. (DHA)