Erdoğan: Akkuyu’nun açılması dünyada farklı bir ses getirecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Astana’daki CICA Zirvesi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldi. Erdoğan, “Akkuyu’nun birinci türbininin önümüzdeki yılın ilk yarısında açılması dünyada farklı bir ses getirecektir.” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Asya’da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı’nın (CICA) 6. Zirvesi dolayısıyla Kazakistan’ın başkenti Astana’daki temasları kapsamında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede yaptığı konuşmada, tekrar bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Putin’in 70’inci yaşını tebrik eden Erdoğan, “Daha nice yıllara.” ifadesini kullandı.

Erdoğan, katıldığı takdirde Putin’le gelecek dönemde Semerkant’ta tekrar bir araya gelme şanslarının olduğunu dile getirdi.

Novorossiysk başta olmak üzere Rusya limanlarına yönelik Ro-Ro taşımacılığın geliştirilmesi ve RO-PAX seferlerinin başlatılmasının ikili ticarette çarpan etkisi yaratacağını vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi:

“Bu süreç içinde Akkuyu çok çok önemli bir adım. Akkuyu ile ilgili olarak sizin de ifade ettiğiniz gibi birinci türbininin önümüzdeki yılın ilk yarısında filan açılması dünyada farklı bir ses getirecektir. Bu arada sizinle Sinop’u da konuşmuştuk. Sinop’la ilgili bir adım atılabilirse bu, tabii çok daha farklı bir çarpan etkisi yapacaktır. Bu konularda Türkiye-Rusya iş birliği, tabii Akkuyu bizim yüzde 10 enerji ihtiyacımızı karşılarken ikinci Sinop, o da bir yüzde 10 karşıladığı zaman yüzde 20 gibi enerji ihtiyacımızı karşılamada bu iki nükleer enerji santralinin çıkaracağı ses dünyada çok çok farklı olacaktır.”

Tahıl ve gübre sevkiyatı

Özellikle üzerinde durdukları konulardan birinin tahıl ve gübre nakli olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

“Bu konuda İstanbul Mutabakatı’nı güçlendirerek devam ettirmemiz, Rusya tahıl ve gübresinin yine aynı şekilde Türkiye üzerinden söylediğiniz gibi az gelişmiş ülkelere naklini yapma konusunda kararlıyız. Az gelişmiş ülkelere bu nakliyatı üzerimizden yaparız. Hatta ülkelerinin isimlerini dahi belirlemede müşterek çalışma içinde olabiliriz. Bizim için gelişmiş ülkelerden çok özellikle fakir fukara, garip guraba ülkeleri bu süreç içinde gözetmemizdir. Bunu yapmamız da dünyada birçok dengeyi lehte çevirecektir diye düşünüyorum. Türkiye ile Rusya’nın bu süreç içinde atacağı adımlar inanıyorum ki belli çevreleri rahatsız ederken ama öbür tarafta az gelişmiş ülkeleri de mutlu edecektir. Bu konudaki kararlılığımız, arkadaşlarımızın birbirleriyle yapacakları çalışmalar tabii çok önemli. Gerek Dışişleri gerek Tarım ve Orman ile Enerji Bakanlarımızın yapacağı çalışmalar, bizleri çok daha güçlü kılacaktır diye düşünüyorum.”

Putin: Türkiye’de doğal gaz dağıtım merkezini oluşturmaya hazırız

Rusya Devlet Başkanı Putin ise sıhhi ve siyasi kısıtlamalara rağmen Erdoğan ile yüz yüze görüşebildiklerini, bunun “iyi” sonuçlar verdiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya’nın Soçi kentinde ağustos ayında bir araya geldiklerini anımsatan Putin, şunları kaydetti:

“Soçi’de vardığımız anlaşmalar uygulanıyor. Pratik çalışmalarla uğraşan hükümetlerimiz ve işletmelerimiz, belirlenen planları gerçekleştiriyor. Bu, yatırım süreci ve Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) inşaatı için de geçerlidir. Çalışmalar, plana göre yapılıyor. Alanda 20 bin kişi çalışıyor. Takvime göre ilerliyoruz. Görünen o ki anlaşmalarımızı yerine getirebileceğiz ve santralin ilk güç ünitesini Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasının 100. yılında çalıştırabileceğiz.”

İki ülke arasındaki ticaret hacminin hem geçen yıl hem de bu yıl arttığına dikkati çeken Putin, Rusya’dan Türkiye’ye doğal gaz ve hidrokarbon sevkiyatlarının “eksiksiz” yapıldığını belirtti.

Putin, “Türkiye üzerinden Avrupa ülkelerine gaz sevkiyatı yapıyoruz. Türkiye, Avrupa Birliği’ne gaz sağlamanın en güvenilir yolu olabileceğini kanıtladı.” dedi.

Bunun, Erdoğan’ın TürkAkım doğal gaz boru hattıyla ilgili yaklaşımı sayesinde gerçekleştiğini vurgulayan Putin, bu hattın Rus topraklarındaki kısmının patlatılması yönünde girişimlerin olduğunu söyledi.

Putin, Türkiye’de doğal gaz dağıtım merkezini oluşturmaya hazır olduklarını dile getirerek, “Bu merkez, sadece gaz sevkiyat için değil, fiyatının belirlenmesi için bir platform olabilir çünkü fiyatlandırma konusu çok önemlidir. Fiyatlar bugün uçuk durumda. Fiyatları, siyasallaştırmadan piyasa seviyesinde düzenleyebiliriz.” ifadelerini kullandı.

“Ukrayna tahılını alan ülkeler Cumhurbaşkanı Erdoğan’a minnettar olmalı”

Ukrayna tahılı ile ilgili anlaşmaya değinen Putin, “Girişimleriniz sayesinde Ukrayna’dan tahılın dış piyasalara çıkarılmasıyla ilgili anlaşmayı uyguluyoruz ancak tahılın hala küçük bir kısmı en fakir ülkelere gidiyor. İstanbul anlaşması kapsamında Ukrayna tahılını alan ülkeler, Erdoğan’a minnettar olmalı. Birleşmiş Milletler (BM), tahıl programları ile ilgili sorunları çözecek.” diye konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tekrar görüşmekten memnun olduğunu vurguladı. (AA)