Erdoğan açıkladı: EYT’de yaş sınırı uygulanmayacak
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Erdoğan açıkladı: EYT’de yaş sınırı uygulanmayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Emeklilik hakkının kullanılması hususunda herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacaktır.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle;

“EYT düzenlemesi uzun ve kapsamlı bir çalışmanın ardından nihai halini almıştır.

(EYT düzenlemesi) Devlet için büyük bir fedakarlık anlamına gelen bu düzenlemeyle artık sistemi her türlü tartışmadan arındırarak yerli yerine oturtacağız.

Emeklilik hakkının kullanılması hususunda herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacaktır.

(EYT) Düzenleme ile yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşımız emekli olma hakkına kavuşuyor.

Yaş şartı olmadan emekliliğe imkan sağlayan düzenleme, eski sistemdeki SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ayrımı olmaksızın mevcut yapıdaki herkes için geçerli.

Taşerondan kadroya alınanlardan hemen emekli olmayı tercih etmeyecekler için ayrı bir geçiş düzenlemesi hazırlıyoruz.

Emekli olduktan sonra sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışmaya devam edecek vatandaşlarımız için sosyal sigorta prim teşviki getiriyoruz.” (AA)

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