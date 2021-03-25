Erdoğan AB liderler zirvesine davet ediliyor!

Bugün ve yarın AB zirvesi var…

Gündem başlıkları…

Salgınla mücadele…

AB-ABD ilişkileri…

İklim değişikliği…

Ve Türkiye Rusya ilişkileri…

Biz bu zirvede lider düzeyinde yokuz…

★★★

Peki bir sonraki zirve ne zaman?

24-25 Haziran’da…

Ama sıkı durun…

Erdoğan, Haziran’daki liderler zirvesine davet ediliyor.

Avrupa Birliği ile kopma noktasına gelen ilişkiler yeniden inşa sürecine giriyor.

Ankara koridorlarından aldığım bilgi bununla da sınırlı değil.

Bizi bir türlü aramayan Biden ile AB üzerinden ‘dolaylı’ ilişki yürütülecek.

Ankara bu ara formüle de çok olumlu yaklaşıyor.

ABD ile ‘sözde müttefik’ olmaktansa ‘dolaylı müttefik’ olmayı tercih ediyorlar.

★★★

Erdoğan Haziran’daki ‘AB Liderler Zirvesi’ne giderken ajandası dolu olacak…

Demirtaş ve Kavala davaları…

O tarihe kadar sonuçlanması muhtemel HDP kapatma davası…

Veee… Tabi ki.

İstanbul Sözleşmesi…

En başta yer alan maddeler…

Erdoğan bunların üstesinden nasıl gelecek?

Ne cevap verecek?

AB’yi nasıl ikna edecek?

Tam bir muamma…

★★★

Dahası küçük tavizlerle bu işin içinden çıkabilir mi bilmiyorum…

Mesela ‘Bu can bu bedende oldukça bu zat cezaevinden çıkamaz’ dedikten 1 ay sonra salıverilen Deniz Yücel gibi bir şey yaşar mıyız?

Osman Kavala’nın tahliyesi gündeme gelebilir mi?

Dahası AB böylesi bir tavizle ikna olur mu?

★★★

Uzun lafın kısası…

Erdoğan vizeyi kaptı…

Haziran’da Batı’ya doğru yeni bir yürüyüş başlatıyor…

Ama bu kez bir kolunda Ayasofya imamı, öbür kolunda Avrupa Birliği olacak…

Takılmadan yürümeyi nasıl başaracak?

Göreceğiz…

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Bir de tabi Putin abi bu işlere ne diyecek?

MANSUR YAVAŞ’A SORDUK “CUMHURBAŞKANI ADAYI MISINIZ?”

Önceki akşam Mansur Yavaş’ı ağırladık.

‘Şimdiki Zaman’ programımıza konuk oldu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı.

Tam 1.5 yıldır ekranlardan uzaktı.

Çıkmıyordu.

İlk kez suskunluğunu KRT TV ekranlarında bozdu.

Başkanlıkta geçen 2 yılını anlattı.

Duayen gazeteci ağabeyimiz Uğur Dündar, Barış Yarkadaş, Elfin Tataroğlu ve İsmail Saymaz’la birlikte sorularımızı içtenlikle cevapladı.

Sadece bir konu hariç…

Siyaset!

★★★

Evet…

Mansur Yavaş ısrarlı sorularımıza rağmen iç siyasete girmekten kaçındı.

“Ben işimle meşgulüm. Ankaralılar beni hizmet etmem için seçtiler siyaset yapmam için değil.” Dedi.

Zaten bu tavrı alkış alıyor.

İşiyle gücüyle meşgul bir belediye başkanı…

Ama…

Türkiye öyle bir ülke değil…

Sıradan insanı bile siyaset girdabına çekiverir.

Değil ki Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı.

Ama ı-ııh…

Mansur Bey itinayla o alana girmiyor.

★★★

İmamoğlu ile ayrıştıkları nokta da bence burası.

Hep kıyaslanan iki belediye başkanı olarak burada ayrılıyorlar.

Mansur Yavaş siyasetin zerre kadar içine dahil olmak istemiyor.

Ekrem İmamoğlu ise…

Türkiye’nin en büyük meselesine bile balıklama dalıp görüş bildirecek kadar gözü kara…

Bakalım hangisinin kararı doğru sonuç verecek..?

★★★

Haa… Bu arada… Programda o soruyu da atlamadık tabi.

Gazeteci ağabeyimiz Uğur Dündar son dakikalarda beklenen soruyu patlatıverdi.

“Mansur Bey, Cumhurbaşkanı adayı mısınız?”

Mansur Yavaş, kısa sayılmayacak bir cevap verdi.

Ama başka yöne çekilecek bir cümle kurmamaya da özen gösterdi. ‘Ben Belediyemle meşgulüm ve 5 yılın sonunda alnım ak görevi yapmış olmanın gururunu yaşamak istiyorum’ dedi.

Ama minik de olsa kapıyı da açık bıraktı.

★★★

Benim anladığım…

Mansur Bey’in Cumhurbaşkanlığı için açık bir niyeti ve çalışması yok…

Hatta bu kadar çok bu konunun gündeme gelmesinden konuşulmasından da biraz rahatsız…

Ammaa…

Şartlar gelişirse…

Teklif gelirse…

Halk da isterse…

Neden olmasın?

★★★

Programın gördüğü ilgiye…

Mansur Yavaş’ın özgüvenli haline bakınca…

Ben de bir “neden olmasın” patlattım…