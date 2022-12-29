Erdoğan: 4 milyar liralık teknoloji destek paketi ayırdık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ”Hazine Destekli Kefalet Sistemi kapsamında açıkladığımız 200 milyar liralık desteğin 4 milyar liralık kısmını teknoloji destek paketi olarak ayırdık. Bu paketle teknoloji odaklı yazılım, vlog zinciri, yapay zeka, akıllı şehir gibi alanlarda kobi ölçeğine sahip teknoloji firmalarımızı destekleyeceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde ‘1 Milyon İstihdam Projesi Kamuoyu Bilgilendirme Programı’nda konuştu. Erdoğan, “Teknolojinin gelişmesi sadece ülkemizde değil dünyada da büyük çapta nitelikli iş gücü ihtiyacı ortaya çıkardı. Özellikle ileri teknolojiye dayalı ürünlerin programlanması ve katma değeri yüksek yazılımların geliştirilmesi projelerinde iyi yetişmiş çok sayıda çalışana ihtiyaç duyuluyor. Elbette okullarımızda ve üniversitelerde bu alanda eğitim alan mezunlarımızın sayısını artırmaya gayret ediyoruz. Hızla gelişen teknolojinin yakın gelecekte günümüzde var olan birçok mesleğin yerine yenilerini ikame edeceğinin farkındayız. Ortaya çıkacak yeni mesleklere ve becerilere dair talebi hızla karşılamak için mevcut mekanizmalar dışında araçları da devreye alıyoruz. Araştırma geliştirme merkezlerimizle, teknoparklarımızla, kuluçka merkezi desteklerimizle tersine beyin göçü teşviklerimizle önemli bir yere geldik” dedi.

Erdoğan, ulusal teknoloji girişimciliği stratejisiyle 2030 yılına kadar 100 bin teknoloji girişimini kurma kararlılığını ilan ettiklerini hatırlatarak, “Destekleyeceğimiz geleceğin mesleği sayısını 25den 100e çıkardık. İş başı eğitim programlarının süresini 6 aydan 9 aya yükselttik. Bunlarla kalmıyor; bilişim başta olmak üzere çeşitli alanlarda istihdamı artıracak yeni projeler, yeni programlar hayata geçiriyoruz. Zira 5 önemli unsur kalkınmamızın temelini teşkil ediyor. Bunlar; yatırım, istihdam, üretim, ihracat, cari fazla yoluyla büyüme. Nitelikle iş gücünü artırma gayesiyle 2020 yılında başlattığımız 1 Milyon Yazılımcı İstihdamı Projemiz işte bu anlayışla ortaya çıktı. Ücretsiz sunulan ve herhangi bir şart aranmayan proje portalına kayıt yaptıran vatandaşlarımız 33 iş kolundan birini seçerek sistemdeki 1800 saati bulan 216 eğitime dahil olabiliyor. Başlangıcından bugüne hedefi de aşarak, 1 milyon 96 bin 566 kişi bu program üzerinden eğitimlerini tamamladı” ifadelerini kullandı.

‘TEKNOLOJİ GÜCÜNÜ HAREKETE GEÇİRİYORUZ’

Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde başlattıkları 1 Milyon Yazılımcı İstihdamı Projesinin kendi alanlarındaki bölümlerine 5 ayrı bakanlığın da destek verdiğini ifade ederek, “Milli Eğitim Bakanlığımız (MEB) projedeki adayların ölçme ve değerlendirme sürecini yürütüyor. Bugüne kadar 20 bine yakın gencimizin ölçme ve değerlendirme sonuçları işverenlerle paylaşıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız projedeki eğitim içeriklerinin geliştirilmesine katkı yapıyor. Teknolojinin durduğunuzda geri kaldığınız bir alan olduğunu asla unutmadan eğitim programlarımızı sürekli yeniliyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımız, proje çalışmalarının gençlik merkezlerinde yaygınlaşmasını temin ediyor. Ülkemizin 81 iline yayılan bu merkezlerimiz gençlerimize istihdam alanında da rehberlik etmeye başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız gençlerin proje kapsamında hazırlanan eğitimlerden daha etkin şekilde yararlanabilmesine imkan sağlıyor. Kurumlarımızın sahip olduğu teknoloji gücünü gençlerimizi geleceğe hazırlamak için harekete geçiriyoruz” diye konuştu.

‘208 ÜNİVERSİTEMİZ VAR’

Erdoğan, Türkiye’nin en çok genç nüfusuna sahip şehri Şanlıurfa’da düzenlenen İstihdam Garantili Eğitim Programının da başarıyla sonuçlandığını hatırlatarak şunları söyledi:

“76 üniversite ile biz Türkiye’de hükumeti devraldık; ama şu anda 208 üniversitemiz var. Bu ne demek; daha önce her ilimizde üniversite yoktu. Ama şimdi 81 vilayetimizin 81inde üniversitemiz var. Yani bu şu demek; benim Muşlu, Iğdırlı evladım üniversiteye gireceği zaman İstanbul’a gelebilirse gelecek, Ankara’ya gelebilirse gelecek. Böyle bir şansı yakalama gayreti içerisindeydi; ama şimdi durum böyle değil. Şimdi benim profesörüm, benim doçentim, doktorum, nereye gidiyor; Iğdır’a gidiyor, Muşa gidiyor, Hakkari’ye gidiyor; dolayısıyla gencimizi bulunduğu, doğduğu, büyüdüğü ilde üniversitesiyle bir arada yetişmesine yardımcı oluyor. Nereden nereye. Teknoloji alanındaki girişimlerin ülkemizin ekonomik büyümesindeki önemini son yıllarda milyar dolarlık değerlemeye ulaşan bilişim şirketlerimize bakarak daha iyi görebiliriz. Gençlerimizin belki bir iş, ürün veya oyun fikriyle kurdukları girişimler vasıtasıyla girdikleri yolda elde ettikleri başarılarla bizler de gurur duyuyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde çok daha fazla sayıda bu tür başarı örneklerini ülkemize birlikte kazandıracağız” dedi.

‘ÇOK NİTELİKLİ TEKNOLOJİ PERSONELİNE İHTİYAÇ OLACAK’

Erdoğan, bilişim sektörünün bir diğer özelliğinin de mekandan bağımsız çalışmaya imkan sağlaması olduğunu aktararak, “Bugün yararlandığımız pek çok teknolojik hizmetin bize ülkenin veya dünyanın neresinden sağlandığını bilemiyoruz. Ürünlerin ve hizmetlerin geliştirilmesinde de benzer bir süreç yaşanıyor. Eskiden tarih kitapları insanların göçebeliğini yazardı. Şimdi hizmetlerin göçebeliğini konuşuyoruz. Dijital göçebeliğin yaygınlaşması özellikle gelişmekte olan illerimizdeki gençlerimizin katma değeri yüksek bilgi teknolojileri alanında istihdamını kolaylaştırıyor. Biz de fırsatı değerlendirmek için yeni projeler geliştiriyor ve uygulamaya geçiriyoruz. Esasen bilgi teknolojilerinin hızla gelişmesi ve yaygınlaşmasıyla ortaya çıkan nitelikli personel ihtiyacını çeşitli alanlarda somut olarak görmeye başladık. Mesela yerli otomobilimiz TOGG üreticileri tarafından bir mobil cihaz olarak tanımlanıyor. Dolayısıyla bu sınıftaki araçların veya cihazların üretimi yanında bakımı ve idamesi içinde daha çok nitelikli teknoloji personeline ihtiyaç olacak. Giderek yaygınlaşan akıllı ev ve bina sistemleri gibi gelişmeler artan sayıda nitelikle personel ihtiyacı ortaya çıkartıyor” dedi.

‘TÜRKİYE YÜZYILINA GÜÇLÜ BİR GİRİŞ YAPMAYI HEDEFLİYORUZ’

Erdoğan, Türkiye Yüzyılı vizyonunun en önemli başlıklarının bilim, iletişim, dijital, verimlilik olduğunu hatırlatarak, “Ülkemizi yatırım, istihdam, üretim, ihracat, cari fazla yoluyla büyümeyi esas alan bir yönetim olarak bu alanların her birindeki gelişmelerden ziyadesiyle memnuniyet ve heyecan duyuyoruz. İstihdamda 31 milyonu geçerek tarihimizin en büyük rakamına ulaşmış olmak en büyük sevinç kaynağımızdır. Sadece son 1 yılda 1,5 milyona yakın istihdam sağlamış olmamız uyguladığımız programın gücüne, isabetine işaret ediyor. Küresel gelişme ve büyümenin teknoloji ağırlıklı bir istikamete kayması bizi dijital dönüşüm ve bilgi teknolojileri alanına daha çok eğilmeye yöneltti. Kurumsal yapılardaki ve iş yapma biçimlerindeki değişimi hızla ülkemize uyarlayacak çalışmalar yürütüyoruz. Geçtiğimiz 20 yılda alt yapımıza yaptığımız büyük yatırımı, yetişmiş insan potansiyelimizle taçlandırarak Türkiye Yüzyılına güçlü bir giriş yapmayı hedefliyoruz. Çevrenin korunmasından küresel krizlere karşı dirençli bir siyasi ve ekonomik yapı inşasına kadar attığımız her adımda bu hedefi gözetiyoruz” diye konuştu.

KOBİ ÖLÇEĞİNE SAHİP TEKNOLOJİ FİRMALARIMIZI DESTEKLEYECEĞİZ

Erdoğan, teknoloji alanında milletin bu heyecanını ve gayretini desteklemek için hazırladıkları müjdeleri paylaşmak istediğini belirterek, şöyle konuştu:

“Birinci müjdemiz; Hazine Destekli Kefalet Sistemi kapsamında açıkladığımız 200 milyar liralık desteğin 4 milyar liralık kısmını teknoloji destek paketi olarak ayırdık. Bu paketle teknoloji odaklı yazılım, vlog zinciri, yapay zeka, akıllı şehir gibi alanlarda kobi ölçeğine sahip teknoloji firmalarımızı destekleyeceğiz. 2nci müjdemiz; 1 milyar lira kefalet limitine haiz dijital dönüşümü destekleme paketiyle Kobilerin dijital dönüşüm süreçlerini tamamlamalarını hedefliyoruz. Bu çerçevede Kobilerimize; personel desteği, internet alt yapısı kurulumu ve kiralanmasına ilişkin giderler, donanım desteği ve yazılım lisansı gibi alanlarda destek vereceğiz. 3üncü müjdemiz; veri merkezi sektörümüzü geliştirmek, uluslararası veri merkezi ve bulut işletmecilerini ülkemize çekmek amacıyla mali teşvikler yanında mevzuat çalışması da yapıyoruz. 4üncü müjdemiz; araştırma-geliştirme merkezleri ve teknoloji geliştirme bölgelerinde çalışan bilişim personeline yüzde 100 uzaktan çalışma desteği sağlayacağız. 5nci müjdemiz; kamuda görev yapan bilişim personelinin sayısında 2023de çok ciddi oranda artırıma gideceğiz. Bitmedi. 6ncı müjdemiz; kamu bankalarımız vasıtasıyla bilişim alanındaki girişimlere özel 6 ay geri ödemesiz yeni bir girişimci kredisi vereceğiz. 7nci müjdemiz; imalat ve bilişim sektörlerinde ilave istihdam yapan iş yerlerine verilen aylık 10 bin liraya kadar sigorta prim desteğini de 2023 sonuna kadar uzatacağız. Tüm bu müjdelerin ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum.” (DHA)