Erden Timur: Bu şekilde giderse lig bitmez

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, bu şekilde giderse bu ligin bitmeyeceğini söyledi.

Erden Timur, Alanyaspor karşılaşmasının hakemi Ali Palabıyık’ın maç içerisinde verdiği kararlarla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bu maçın konuşulacak hiçbir tarafı olmadığını kaydeden Timur, şunları söyledi: “Bilerek, kasten, planlı ve bilinçli şekilde bu hale geldi. Önce bu atamayla başladı. Galatasaray düşmanlığıyla, sadece Galatasaraylıların değil, herkesin bildiği bir hakemi böyle bir maça atadılar. Basın toplantısının her kelimesiyle arkasındayız. Sadece adalet istediğimizi söyledik. Türk futbolu için önemli bir basın toplantısıydı. Biz basın toplantısında bizim hatalarımızı da söyledik. Geçmişte bu yapıların Galatasaray’ın da dahil olduğu tüm takımların lehine hareket ettiğini de söyledik. Görüyoruz ki Türk futbolunun gelişimi için adalet arayışının karşılığında, TFF’deki insanlar bu adaleti istemiyor. Adaleti sağlaması gereken erk, operasyonla ceza veriyor. Adalet makamı, ceza verir. Ama başka bir konuda, adaletsizlikle size ceza vermeye çalışıyorsa, bu iş kokmuştur, bu iş çürümüştür. Bu kadar bariz bir adalet isteği, böyle yanıtlanıyorsa, bu durum ne kadar haklı olduğumuzu gösteriyor.

5-6 olacak maçta 30’uncu dakikada bir karar verildi. 6-7 hakeme sorduk. Birisi tartışmalı dedi, diğerleri ise kesinlikle yanlış karar olduğunu söyledi. 30’uncu dakikada böyle bir karar veriyorsun, VAR çağırmıyor. Kırmızı kart pozisyonunda çağırmayan VAR’ın, o iptal edilen gollerdeki ofsayt çizgilerini doğru çizdiğine kim inanır? Abdülkerim’e verilen kırmızı kart. 2021’de Karagümrük – Galatasaray maçında Lens’in direkt bastığı pozisyonda kırmızı kart vermemiştin. O maçta daha neleri vardı, saymakla bitmez. Biz bunu savaş olarak nitelendirmiyoruz ama karşı taraf için savaşsa, baş üstüne. Korkulduğunu anladık. Bizim geri adım atacak çeyrek adımımız bile yok. Gerçekten adalet isteyenler geri adım atmaz. Tüm kulüplerle konuşuyoruz, herkes rahatsız. Adalet arayanlar, idealist insanlar, hiçbir şeyden korkmaz.

Farklı farklı tehditler gönderiliyor, onlardan da korkmuyoruz. Biz Türk futbolunun iyiliğini istiyoruz. Zaman içerisinde bunu herkes görecek. Biz Türk futbolunun iyiliğini istiyoruz. Ne kadar kararlı olduğumuzu, iyi niyetli olduğumuzu herkes görecek. Bu bir kurgu, bu kurguyu yapanları biliyoruz. Bunu onların başına yıkmamız gerektiğini de biliyoruz. Atama, MHK tarafından yapılıyor. TFF’nin içinde iyi niyetli olan insanlar var. Ama iyi niyetler beyhude. Kararlı olmanız gerekiyor.”

“KOCA GALATASARAY CAMİASINA ‘CİNCON ‘DEMİŞ BİR İNSANIN HİÇBİR AÇIKLAMASI BİZE BAĞLAMAZ”

Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik’in dün yaptığı açıklamaların sorulması üzerine Timur, “Sayın Erol Bilecik’in, koca Galatasaray camiasına ‘Cincon ‘demiş bir insanın hiçbir açıklaması bize bağlamaz. Fenerbahçe camiasının bu açıklamayla ilgili hiçbir şey yapmaması da üzücü. Bence Fenerbahçe’nin pozisyonunda el vardı. Hiç kimse küçülmesin. Kendi takımını savunmak küçülmektir. Herkes Türk futboluna sahip çıksın diye biz bunu yapıyoruz. Herkes kendisi lehine yapılan hatayı bizim gibi mert şekilde söyleyecek” ifadelerini kullandı.

“BUNLAR KÖKÜ OLAN YAPILAR. KÖKLERİNİ KAZIYANA KADAR MÜCADELE GEREKECEK”

Kötü niyetli yapıların 3-5 haftada kurulmadığını kaydeden Timur, “Bunlar kökü olan yapılar. Köklerini kazıyana kadar mücadele gerekecek. Buradaki en önemli şey herkesin bir arada olması. Halkın gücünden daha büyük güç yok. İyilik, kötülüğe karşı her zaman galip gelir. Ucuz bir kötülük hadisesi var. Bizim kararlılığımız buna galip gelecek. Biz öyle mücadele edeceğiz. Biz her şeyi göze aldık. Bizim bu cesaretimiz, TFF’nin de tüm takımların da işine yarayacak” şeklinde konuştu.

5 yıldır herkesin bağırdığını ancak hiçbir şeyin değişmediğini dile getiren Timur, bir şeylerin değişmesi için daha radikal şeylerin gerektiğini ve kendilerinin bu adımları atmaya hazır olduklarını belirtti.

Erden Timur son olarak bu şekilde giderse ligin bitmeyeceğini söyleyerek, “Biz bitirmeyiz. Böyle gidebilmesi mümkün değil. Basiretsiz bir yapı. Böyle lig yönetilmez. Getirin yabancı hakemleri yönetsinler. Bu gemi batmış. Yosunun içerisinde biz mücadele ediyoruz. Bunu herkesin kabul etmesi lazım” dedi ve sözlerini noktaladı. (DHA)