Erciyes’te ‘Perseid meteor yağmuru’ izlendi

“Perseid meteor yağmuru”nu izlemek isteyen astronomi meraklıları, İç Anadolu’nun zirvesi Erciyes’te bir araya geldi.

Kayseri’de gökyüzü tutkunları, meteorların en görkemli gösterilerinden biri olan “Perseid meteor yağmuru”nu Erciyes Dağı’nda gözlemledi.

Gökyüzü meraklılarının gezegen ve takımyıldızı konusunda bilgilendirme ve teleskoplar ile daha yakından gözlem yapma imkanı bulduğu gecede Türkiye ve dünyanın birçok ülkesinden fotoğrafçılar Erciyes’te gökyüzü hadisesini astrofoto teknikleriyle ölümsüzleştirdi.

Halk arasında “yıldız kayması” olarak da bilinen Perseid meteor yağmurunda saatte ortalama 100 meteor kayması gözlemlendi. (AA)