Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre Erciyes Üniversitesi’ne öğretim üyesi alınacak.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Erciyes Üniversitesi aşağıda belirtilen birimlerine; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili yönetmelik hükümleri ile Erciyes Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.

Öğretim Üyeliğine başvuru süresi, ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren başlar 15. günün mesai saati bitiminde sona erer.

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