Erciyes Üniversitesi akademik personel alacak

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre akademik personel alımı yapılacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili yönetmelik hükümleri ile Erciyes Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri doğrultusunda 63 Öğretim Üyesi alacak. Öğretim Üyesi kadrolarına başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür.

Adayların başvurularını dilekçe, özgeçmiş ve yayın listesi ile noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora veya tıpta uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesi, doçentlik belgesi, yabancı dil belgesi, askerlik durum belgesi, nüfus cüzdanın tasdikli fotokopisi, herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair resmi belge (e-Devlet üzerinden alınan belge) ve iki adet fotoğrafı kapsayan başvuru dosyası ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 takım dosyayı fiziki olarak ve ayrıca bu dosyalardaki dokümanların tamamının PDF formatında CD veya Flash Belleğe aktarılıp, 6 adet olarak Üniversite Rektörlüğüne şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecek. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 26. maddesi gereğince profesör adayları yayın listelerinde başlıca araştırma eserlerini belirtecekler.

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