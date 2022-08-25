Erciyes Üniversitesi 6 öğretim elemanı alacak

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre öğretim elemanı alımı yapılacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümleri çerçevesinde, Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine öğretim elemanı alınacaktır.

Son Başvuru Tarihi: 05.09.2022

DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ…