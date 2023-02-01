Erciş’e kar yağdı: Esnaf halay çekti

Van’ın Erciş ilçesindeki oto sanayi sitesinde çalışan bir grup esnaf, kar sevincini davul zurna çaldırıp halay çekerek gösterdi.

Van ve Erciş ilçesinde cumartesi günü akşam saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu. Uzun süren kuraklığın ardandan başlayan ve ilçeyi beyaza bürüyen kar yağışı, kuraklık endişesi yaşayan çiftçiler kadar esnafı da sevindirdi. Sanayi sitesinde yaklaşık 40 yıldır oto yedek parçası satan Sami Demir (64) ve bir grup arkadaşı, bir araya gelerek sevinçlerini davul zurna çaldırıp halay çekerek gösterdi.

Demir, kuraklığa dikkat çekmek istediklerini belirterek, “Kuraklık nedeniyle Van Gölü suları çekildi. Merak ve heyecanla beklediğimiz kar yağışı nihayet geldi. Biz de sanayide çalışan arkadaşlarımızla göl sularının çekilmesine dikkat çekmek için kar yağışını, davul çalarak kutladık. Kuraklık sadece insan hayatını tehdit etmiyor, aynı zamanda deniz canlılarını da tehdit ediyor. Bizde farkındalık yapıp sanayide çalışan arkadaşlarımızla birlikte böyle bir etkinlik yaptık” dedi

(DHA)