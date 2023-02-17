EPDK duyurdu: Depremzedeler için elektrik ve doğalgaz kararı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşların yerleştikleri illerde elektrik ve doğal gazda yeni abonelik için olağanüstü hal (OHAL) süresince güvence bedeli ödemeyeceğini açıkladı.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler Kahramanmaraş, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa’da binlerce insanın yaşamını yitirmesine ve büyük bir yıkıma neden oldu. Bölgedeki arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları sürerken, ülke genelindeki tüm kurum ve kuruluşlar ile meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluşları afetzedeler yardım ulaştırmak için çalışıyor. Bu çalışmalar devam ederken bölgeden diğer illere de göçler yaşanıyor. Bu kapsamda EPDK afet bölgesinde yaşayan ve depremden etkilenen vatandaşlara yönelik karar aldı.

EPDK’den yapılan açıklama şöyle:

“Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu dün yaptığı toplantıda deprem bölgesinde yaşayan vatandaşlarımıza yönelik önemli bir karar aldı. Alınan kararla afet bölgesinde yaşayan ve depremden etkilenen vatandaşlarımız ister deprem bölgesinde ikametini sürdürsün ister başka bir şehirde ikamet etmeye başlasın elektrik ve doğal gaz için yeni abonelik yaptırırken OHAL süresi boyunca güvence bedeli ödemeyecek.”

(ANKA)