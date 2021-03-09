EPDK açıkladı: İşte akaryakıt alırken dikkat edilmesi gerekenler
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EPDK açıkladı: İşte akaryakıt alırken dikkat edilmesi gerekenler

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) “Akaryakıt alırken dikkat” konulu infografik hazırlayarak akaryakıt alınımında dikkat edilmesi gereken konuları açıkladı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yayımlanan infografikte “Akaryakıt kalitesi her lisanslı bayide aynıdır, vatandaşlarımız ucuz olanı tercih edebilir” ifadelerine yer verildi.

İnfografikte ayrıca “Lisanslı bayilerde satılan akaryakıtın kalitesi şehirlere göre değişmez”, “Bayiler arasındaki fiyat farkı akaryakıt kalitesinden kaynaklanmaz” ve “ Katkılı ve pahalı akaryakıt daha kalitelidir anlayışı doğru değildi, daha fazla ödeyip katkılı akaryakıt kullanmak tüketici tercihidir” bilgilendirmeleri yapıldı.

(İHA)

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EPDK açıkladı: İşte akaryakıt alırken dikkat edilmesi gerekenler
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