Enseyi karartmayın, kaybedecek ve gidecek

Sandığı sevmeyen…

Her seçimde kendilerini:

“Hayal kırıklığı yaşamış” gibi hisseden CHP seçmenlerinin beyinlerine:

Çok berbat bir algı yerleştirilmek isteniyor…

Hem de:

“Erdoğan muhalifi” olarak bilinen arkadaşlarımız yapıyor bunu…

★

Neymiş?..

“Erdoğan seçimi kaybederse, gitmez”miş…

Bunu nereden anlamalıymışız?..

31 Mart 2019 İstanbul yerel seçimlerini kaybedince…

YSK’ya seçimi tekrarlatmış ya…

Oradan anlamalıymışız…

★

Bunları söyleyeni dinleyen biri de zannedecek ki:

Ekrem İmamoğlu, Erdoğan’ın adayı Binali Yıldırım’a karşı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini kazandı…

Ama…

Koltuğa:

Binali Yıldırım oturdu…

★

Yahu yok böyle bir şey…

Seçim tekrarlandı doğru…

Ama…

İyi ki tekrarlandı…

13 bin oy farkı ikinci seçimde:

800 bine çıktı…

★

Kaldı ki…

Seçimin tekrarını isteyenin Erdoğan değil Bahçeli olduğunu…

YSK’nın Erdoğan’ın değil…

(Halen) Bahçeli’nin kontrolünde olduğunu anlatmaktan:

Yoruldum…

★

Peki…

Bahçeli, İBB seçimlerini yeniletmekle ne kazandı?..

Çok net:

Erdoğan’ın karizmasını çizdirdi…

★

En başından beri söylüyorum:

Bahçeli yakın savaş ustasıdır…

Uzağında durduğu…

Aşağıladığı…

Hakaret ettiği herkesin yıldızı parladı…

Övdüğü…

Destek verdiği herkesin siyasi hayatı bitti…

Örnek mi?..

★

Hakaret ettiği…

Aşağıladığı…

Muhalefet ettiği her seçimde Erdoğan:

Bir önceki seçimden daha yüksek oy aldı…

Destek verdiği her seçimde Erdoğan:

Oy kaybetti…

★

Keza…

2002’den önce…

Koalisyon ortağı olduğu:

Ecevit, Yılmaz…

Ve…

1999 seçimlerinden önce “dost göründüğü” Çiller’in:

Siyasi hayatlarını bitirdi…

★

Bahçeli’nin desteğini aldıktan sonra sürekli oy kaybeden Erdoğan bugün artık:

“Seçim kazanması imkânsız bir genel başkan” haline dönüştü…

Neden?..

Tekrarlanan İBB seçimlerinde İmamoğlu karşısında perişan olduğu için…

★

Enseyi karartmayın ey Millet İttifakı seçmenleri!..

İlle de CHP’li olanlar…

Erdoğan kaybedecek…

Ve…

Gidecek…

Böyle olacağı belliydi

Gelen anket sonuçlarına göre Kılıçdaroğlu ve Oğan’ın oyları artarken…

Erdoğan ve İnce sürekli oy kaybediyor…

Neden?..

★

Çünkü…

Mütedeyyin ve vicdan sahibi AKP’li seçmenler Kemal Bey’in:

Hem iyi…

Hem de:

Temiz ahlâklı bir Müslüman olduğunu anladı…

★

İnanan insanların:

İbadetlerine de…

Giyim ve kuşamlarına da…

Yaşamlarına da asla:

Müdahale etmeyeceğine…

Çalmayacağına…

Ve…

Çaldırmayacağına ikna oldu…

★

Oğan’daki yükselişe gelince…

MHP teşkilâtları Erdoğan’a değil…

Seçimlerden sonra (Büyük İhtimalle) MHP genel başkanı olacağına inandıkları…

Sinan Bey’e oy istiyorlar da ondan…

★

Peki ya Muharrem İnce?..

Bir balondu…

Babala TV’de kendi kendine iğne batırdı…

Ve…

Kendini patlattı…

Seçimlerde…

%1’in altında oy alır…

Dördüncü olur…

Neden acaba?

Sadece halkımız değil…

Tüm dünya:

Cumhurbaşkanı Bay Kemal’in yardımcılarının kimler olacağını:

Biliyor… Tanıyor…

★

Rakibi Erdoğan ise…

Kazanamayacağından o kadar emin ki…

Yardımcılarının:

Kim… Ya da… Kimler olacağını açıklamaya:

Gerek bile duymuyor…

Neden acaba?..

Nefretin sebebi ne?

Erdoğan’ın sorununun sıradan bir “mide üşütmesi” olmadığını, Abdülkadir Selvi bilmez olur mu?.. Bal gibi biliyor…

Ama…

Neyse…

Uzatmayayım…

Bir kez daha Erdoğan’a geçmiş olsun…

★

Ancak…

Erdoğan yalakalığından büyük paralar…

Hatta…

Servet kazananlara soruyorum:

Erdoğan’a gelinceye kadar…

Herhangi bir başbakan ya da cumhurbaşkanı için…

Halkın yarısından çoğunun:

“Çektirdiklerini çekmeden Allah canını almasın, âmin” diye dua ettiğini duydunuz mu?..

★

Düşünün bakalım:

Bu büyük nefretin sebebi ne olabilir?..

Bunda sizlerin de katkınız yok mu?..

Günün şiiri



Nazım Hikmet diyor ki:

Hak:

Haksızlıktan yüce…

Sevgi:

Nefretten üstün…

Aydınlık:

Karanlıktan güçlüyse…

Çaresi yok:

Biz kazanacağız usta…

★

Enseyi karartmayın lütfen…

Çaresi yok:

Biz kazanacağız…

Yapsa ya

Bekir Bozdağ dedi ki:

“Bugünkü Resmî Gazetede yayımlanan Sayın Cumhurbaşkanımızın Kararıyla; çiftçilerimizin 2023 yılı tarımsal sulama ücretlerinin yüzde 50’si Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından karşılanacak”.

★

İyi de Bekir Bey…

Sayın cumhurbaşkanınızın elini tutan mı var?..

Bir KHK’ya bakar…

Bugüne kadar yapmadı…

Giderayak bari yapsa ya…



Kim yiyecek?

Hüsmen:

“Te be ver şurdan 99 ekmek…” dedi Fırıncıya…

Fırıncı güldü…

“A be susak aazlı, düz esap 100 tane olsa olmaz mı?..”.

“Olmaz be agacım” dedi Hüsmen: “O kaa çok ekmee kim yeecek?..”.

★

Saray’da yapıldığını zannettiğim anketlere göre Erdoğan, Kılıçdaroğlu’na:

%14.9 puan fark atıyormuş…

Şuna düz hesap:

%15 deseler olmaz mı?..

Dünün tweeti

Sadık Usta

@Sadik0707

Sosyal ve düşünsel konularda ne mutlak ne de nesnel hakikat vardır.

Sadece herkesin kendi hakikati vardır.

Peki etrafında birleşilebilen hakikat yok mu?

Var, o hakikatin, önce topluma kabul ettirilmesi veya toplumun ona ikna edilmesi lazım.

Hiçbir hakikat baştan hakikat değildir.



Belki o zaman

AKP destekçisi Hürriyet’te bir haber başlığı şöyle:

“Fahiş kira artışına hapis cezası gündemde…”.

★

Düşündüm de…

Erdoğan:

“Yeniden CB seçilirsem, komünist sisteme geçiş yapacağız” dese…

En azından…

TİP’li seçmenlerin gönlünü alır…