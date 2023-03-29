Enkazdan çıkmayan anne-kızın yakınları: Sanki yer yarıldı, içine girdiler

Hatay’ın Antakya ilçesinde, depremde yıkılan Rönesans Rezidansın enkazında A Milli Erkek Hentbol Takımı ve Plaj Hentbolu Milli Takımı Kaptanı Cemal Kütahya (33) ile oğlu Çınarın (5) cenazeleri çıkarılırken, 4 aylık hamile eşi Pelin Kütahya (32) ve onun annesi Nurten Mutlu’ya (55) ise aradan geçen 52 güne rağmen hala ulaşılamadı. Cemal Kütahya’nın kardeşi Gözde Kütahya, “DNA örnekleri, kayıp ilanı verdik ama sonuç alamadık. Aklım hala almıyor. Cemal ve Çınar’a ulaşılabilmişken onlara nasıl ulaşılamaz? Sanki yer yarıldı içine girdiler” dedi. Pelin’in eniştesi Serdar Yıldırım da bakmadıkları yer kalmadığını söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Hatay’ın Antakya ilçesi İnönü Bulvarı Ekinci Mahallesindeki Rönesans Rezidans da yerle bir oldu. Hatay Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nde forma giyen Cemal Kütahya, dört aylık hamile eşi Pelin Kütahya, 5 yaşındaki oğlu Çınar Kütahya ve kayınvalidesi Nurten Mutlu enkaz altında kaldı.

Depremin 8’inci gününde Cemal Kütahya ile oğlu Çınarın cenazelerine ulaşıldı. Baba-oğulun cenazesi Konya’da toprağa verilirken, Pelin Kütahya ile annesi Nurten Mutlu’dan ise halen haber alınamadı.

‘AKLIM HALA ALMIYOR’

Cemal Kütahya’nın kardeşi Gözde Kütahya, “Ağabeyim Hatay’a transfer olduğu için ailecek oraya taşınmışlardı. Mayıs ayında sözleşmesi bitince yeniden Antalya’ya döneceklerdi ama olmadı. Abim ve yeğenimizin cenazesine ulaşıp onları defnettik. Ancak Pelin ve annesinden hiçbir haber yok. Artık ne yapacağımızı da bilmiyoruz. Hastanelere baktık, DNA örnekleri verdik, kayıp ilanı verdik ama sonuç alamadık. Aklım hala almıyor. Cemal ve Çınar’a ulaşılabilmişken onlara nasıl ulaşılamaz? Sanki yer yarıldı içine girdiler” dedi.

‘HER ŞEY YANMIŞTI’

Depremin olduğu gün enkazın başına giden Pelin’in eniştesi Serdar Yıldırım, “Depremden sonra hemen Hatay’a gittim. Gittiğimde Rönesans Rezidans yan yatmıştı. Ardından da A2 blokta yangın çıktı. Müteahhit binanın mutfaklarını tüp olarak bırakmış, odaları doğal gaz ısıtma yapmış. Enkazdan çok fazla tüp çıkardık. İlk üç gün patlamalar oldu, yangının şiddetini arttırdı. Yangına ilk gün hiçbir şekilde müdahale edilemedi. Sadece dua edebildik. Devamlı olarak patlama sesleri geliyordu. Tüm hava boşlukları yanmıştı. Çok sayıda kişinin cansız bedenine ulaştık. 8’inci günün gecesinde ise Cemal ve Çınar’ı bulduk. Onlar molozların altında kaldığı için bedenleri yangından etkilenmemişti” ifadelerini kullandı.

‘ÇARESİZ DURUMDAYIZ’

Pelin Kütahya ve annesi Nurten Mutlu’ya ulaşmak için her yolu denediklerini aktaran Yıldırım, “Orada çok kötü manzaralar vardı. Sadece biz değil, bizim gibi yakınına ulaşamayan çok fazla insan var. Kimse bir şey söylemiyor. Bakmadığımız bir yer kalmadı. Çaresiz durumdayız. Bundan sonra ne yapacağımızı da açıkçası bilmiyoruz. Kayıplarını arayan insanların oluşturduğu gruplar var. İnsanlar bebeklerini, yakınlarını bekliyorlar. Yetkililerden bizlere yardımcı olmalarını istiyoruz. Lütfen bizlerin seslerini duysunlar” diye konuştu.

(DHA)