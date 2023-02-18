Enkazdan futbolla çıktılar

Trabzonspor maçının sonucu hiç mi hiç ilgilendirmiyor ancak hayatta devam ediyor. Enkazdan çıkan o çocuklarımızın sözleri aklımdan hiç çıkmıyor. Günlerce enkaz altında kalmalarına ve büyük acılar yaşamalarına rağmen birisi, Galatasaraylı İcardi selamı verir, diğeri Fenerbahçe’nin genç yıldızı Arda’nın oynamasını ister, bir diğeri tuttuğu takımın formasıyla enkazdan çıkar, diğeri Beşiktaş’ın golcüsünden imza ister ve say say bitmez. İşte spor ve futbol sevgisi o çocuklarımızı da yaşama bağlamış. O kadar acılarımızın arasında Trabzonspor’un Konferans Ligi’nde oynadığı maçı seyrettik. Yorum veya eleştiri yapmak içimden gelmiyor. Trabzonsporlu futbolcular ve taraftarlar acılarımızı unutturamadılar ama yüreklerimize de adeta su serptiler. Avrupa’yı bırakın tüm dünyada maçı sonradan izleyenler bile bizler gibi gözyaşlarını tutamadılar. Teşekkürler Trabzonspor, yüreğimize su serptiğiniz için.

Belki de Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı’yı eleştirenler arasında en başta geliyorum. Ancak bir söz vardır, “Yiğidin hakkını yiğide vermek” diye. O futbolcuları bu ortamda maça hazırlamak hiç kolay değil. Eminim ki hepimiz kadar o gencecik futbolcularda yaşadığımız acıları yüreklerinin en derin yerlerinde hissetmişlerdir. Oynamak bile içlerinden geçmemiş olabilir. Abdullah Avcı ve ekibini yürekten kutluyorum. Trabzonspor ister Konferans Ligi’nde veya Süper Lig’de şampiyon olsun hiç umrumda değil. Bu dik, duygusal ve yürekten duruşu her zaman görmek istiyoruz. Unutmayacağız ve unutturmayacağız. Maalesef acılarla yaşamaya devam edeceğiz. Hani bazıları, ‘kader’ diyor ya, göz göre göre enkaz altında kalmanın ve ölümün kader olduğuna inanmıyorum. Tarifsiz acılarımıza rağmen yaralarımızı sarmaya devam ediyoruz. Trabzonspor’da yaralarımıza biraz olsun merhem olmuştur ve her şeye rağmen hayat devam ediyor. Ben bu galibiyeti enkazdan futbol sevgisi ile günler sonra çıkan o yavrularımıza armağan ediyorum.