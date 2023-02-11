Enkazdan çıkarılan Mesut’tan Arda Güler’e mesaj

Adıyaman’da enkaz altından 113üncü saatte çıkarılan Mesut, ambulansta Fenerbahçeli Arda Gülere seslendi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde etkili olan deprem felaketi sonrasında arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Adıyaman’da çalışmaların 113üncü saatinde enkaz altından çıkarılan Mesut, Fenerbahçeli futbolcu Arda Gülere hastane yolunda mesaj gönderdi. Ambulansla tedavisinin yapılması için hastaneye götürülen Mesut, Arda Gülere sevgisini dile getirirken teknik direktör Jorge Jesus’a da seslendi.

Genç taraftar, Arda Güler ağabey seni çok seviyorum. Fenerbahçe’yi kurtarmaya devam et. Bir de Jorge Jesus’a söyleyin seni de oynatsın, seni oynatmıyor şeklinde mesaj gönderdi.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından ise Fenerbahçeli futbolcu Arda Güler, genç taraftarın bu mesajına kayıtsız kalmadı. Arda Güler, Güzel kardeşim sen pes etmedin, başardın. Mücadelenle bize umut oldun. Seni çok seviyoruz. Kendine çok dikkat et. İnşallah yüz yüze görüşmek dileğiyle şeklinde cevap verdi. (DHA)