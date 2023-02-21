Enkazdan çıkarılan hurda araçlar, üst üste konuldu

Malatya’da enkazdan hurda olarak çıkarılan araçlar, emniyet otoparkına çekilirken, yer kaplamaması için üst üste konuldu. Araçlar, yaşıyorsa sahiplerine, yaşamıyorsa birinci derece yakınlarına tutanakla teslim ediliyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Malatya’da, 1130 bina yıkıldı. Binaların altında park halindeki çok sayıda araç ise enkaz altında kalarak kullanılamaz hale geldi. Enkazdan hurda olarak çıkarılan araçlar, Malatya Emniyet Müdürlüğü otoparkına çekiliyor.

Olası hırsızlığın önlenmesi amacıyla özel çekicilerle araç çekilmesine izin verilmezken, sadece Ankara’dan gelen Türk Polis Teşkilatına ait 4 çekiciyle araçlar, otoparka götürülüyor. Hurdaya dönen araçlar, yer kaplamasın, diye üst üste sıralanırken, bazı araçların üzerinde ise beton ve tuğla parçaları olduğu görülüyor.

Araçlar, yaşıyorsa sahiplerine teslim ediliyor eğer depremde yaşamını yitirmişse birinci derecedeki yakınlarına tutanak karşılığı teslim ediliyor.

(DHA)