Enkazdan 89 saat sonra kurtarıldı

Kahramanmaraş’ta, depremde yıkılan binanın enkazında kalan ve isminin Yusuf olduğu öğrenilen kişi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı arama- kurtarma ekiplerince, 89 saat sonra sağ olarak kurtarıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı arama- kurtarma ekipleri, deprem bölgesindeki çalışmalarına devam ediyor. Kahramanmaraşta bulunan bir ekip, bir binanın enkazından ses tespit etti.

Ekipler, uzun süren enkaz kaldırma çalışmalarının ardından, isminin Yusuf olduğu öğrenilen bir kişiye ulaştı. Ulaşılan depremzedenin etrafında bulunan beton bloklar titizlikle temizlendi.

Depremzede, 89 saat sonra bulunduğu yerden sağ olarak çıkarıldı. İsminin Yusuf olduğu öğrenilen kişi, tedavisi için hastaneye götürüldü.

(DHA)