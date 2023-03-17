Enkazda oğlundan geriye kalan hatıraları arıyor

Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş’ta enkaz başından ayrılmayan Esra Doğar, yitirdiği oğluna ait eşyaları arıyor.

Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 6 Şubat’taki depremde birçok binanın yıkıldığı Adnan Menderes Bulvarı’nda ikamet eden 24 yaşındaki İngilizce öğretmeni Meteson Ustamazman, kaldığı apartmanın enkazında babasıyla yaşamını yitirdi.

Depremin 11. gününde oğlunun cansız bedenine ulaşılan 47 yaşındaki anne, binanın yıkıntıları arasında yavrusundan kendisine hatıra kalacak eşyaları bulmak için çabalıyor.

Esra Doğar, AA muhabirine, Seda Apartmanı’nda oğlunun da aralarında bulunduğu 7 kişinin hayatını kaybettiğini anlattı.

Depremin 11. gününde oğlunun cenazesinin ekiplerce çıkarıldığını aktaran Doğar, o günden bu yana enkazda evladından geriye kalan hatıra niteliğindeki eşyaları aradığını belirtti.

“Oğluma ait bir iz arıyorum burada”

İş makinelerinin başından ayrılmadığını anlatan Doğar, “Oğluma ait ufak bir iz, hatıra arıyorum. Yaşadıklarımız çok kötü, anlatılır gibi değil, acısı çok büyük ama mecburuz Allah’tan geldi, yapabileceğimiz bir şey yok. Mecburen oğlumun hatıralarıyla avunup duracağız.” diye konuştu.

Doğar, oğluyla en son depremden 1 gün önce görüştüğüne değinerek, “Kendi elimle bıraktım onu o gün buraya. Beraber yemek yedik, konuştuk ve sabaha karşı her şey çok değişti. Geldik buraya, 11 gün oğlumun cenazesini bekledim.” diye konuştu.

Oğlundan geriye hiçbir şey kalmadığını dile getiren Doğar, “Telefonunu bulduk.’ dediler. Karakola gittim ona ait bir şey yoktu. ‘Çanta bulundu.’ dediler, oğluma ait değil. Yani oğluma ait bir iz arıyorum burada.” dedi.

Doğar, oğlunun oturduğu binanın giriş katının iş yeri olduğunu ve kolonların kesilmesi nedeniyle apartmanın yıkıldığını savundu. (AA)