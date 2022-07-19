Eleştiri hakaret değildir… Hedefine motivasyon sağlar, kamuoyunun unutkanlığını engeller. Türk futbolunda saha dışındaki yöneticiler, renk aşkı adına nefret tohumları ekerek sanki taraftarı motive ediyormuş gibi beyanlar veriyorlar. Daha çok da başarısız oldukları dönemde sesleri yükseliyor.

Bu sezon herkes hazırlıklı olsun. Fenerbahçe 8 senedir şampiyon olamıyor, bu 9. senesi. Yönetici beceriksizliği nedeniyle şampiyonluk sayılarının adedine göre taraftarını kandırmak için her türlü yolu mübah sanıyorlar. Bu, büyük bir yanlış. Yöneticilerin eleştirildikleri zaman, eleştirenleri hedef almaları da büyük bir acizlik.

Dikkat edin transfer piyasası hareketli gibi görünüyor ama maalesef yabancı çöplüğü daha da büyüyor. Transfer edilen oyuncuların başarısızlığı sonucunda ise ‘enkaz edebiyatı’ başlıyor. Daha lig başlamadan önce yok ‘Benim oyuncu iyi, senin oyuncun kötü’ gibi yorumlar aldı başını gidiyor. Bu çöplüğü belli bir süreye kadar taşıyorlar, sonrası malum…

Yazımın başında eleştiriyle ilgili bir yorum yaptım. Kıskanılan Galatasaray’ın bu içler acısı haline üzülmemek elde değil. Her gelen başkan ve yönetimin büyük hedefler koyup, o hedeflerin altında ezilmeleri de ayrı tartışılacak bir konu. Düşünebiliyor musunuz, Galatasaray takımı santrfor olarak Falcao, Diagne, Gomis, Mostafa ve Halil’i göndermek için her şeyi yapıyor. Bu mudur yöneticilik? Bu mudur transfer planlaması? Bu isimlere ödenen paraları da düşündüğünüzde iflasların nasıl geldiğini görüyorsunuz.

Ben buradan öncelikle Fenerbahçe ve sonrasında Galatasaray’ı da uyarmak istiyorum. Enkaz edebiyatı yapıp sonrasında birbirinize dalaşıp taraftara şirin gözükmeye çalışmayın! Taraftarlar da yöneticilerin popülist açıklamalarına kanmamalı, oyuna gelmemeli…