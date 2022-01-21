Enkaz demek hafif kalır

Eski yıkılmış binanın malzemeleriyle yeni bina yapmak neredeyse imkânsız bir durum. Eski müteahhit (!) Fatih Terim, apartman sahibiyle kavga çıkartıp gittiği için yerine gelen Torrent’in işi çok zor. Sistemsiz, çalışmamış, hocası başında fazla durmayıp bürokrasiyle yönetmeye çalıştığı için koskoca camianın düştüğü duruma bakınız. Değil Torrent, ustası Pep Guardiola gelse bu inşaatın bitmesi aylar sürer.

Hamaset her alanda tehlikelidir, en fazla da futbolda. Futbol tekniktir, matematiktir, ter dökmektir. Ekonomi gibi gerçek uzmanları tarafından yönetilmelidir. Aksi takdirde savunman, dış borç açığına döner. Dün, Kasımpaşa’nın 6 Galatasaraylı varken elini kolunu sallaya sallaya attığı gol buna en iyi örnektir.

Transfer olmadı, bir daha yapalım, Türk futbolunun uzun süredir virüsü. Bunun, ligimizin öncülerinden Galatasaray’da yaşanması daha da acı verici. Bu teşhisim, özellikle tribünlerde bunun sorumlularını hâlâ savunanlara gelsin.

Bu sezon tüm büyük takımlar için bir sınav. Hayatın devam ettiği, kendini yenileyemeyenin ekarte olacağı, futbolda kalıcı efsane diye bir unsurun bulunmayacağı gerçeğiyle hepsi yüzleşmeli.

Unutmayın. Euro-dolar üzerinden çalıştığı kurumdan milyonlarca para alan kimse karşılığını veremediği andan itibaren efsane olamaz!