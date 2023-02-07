Enkaz başında umutlu bekleyiş devam ediyor

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan merkezli, 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde 5 bin 775 bina yıkılırken, 3 bin 381 kişi hayatını kaybetti, 20 bin 426 kişi de yaralandı. Ekiplerin arama kurtarma çalışmaları devam ederken, enkaz başlarında vatandaşların umutlu bekleyişi de sürüyor.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde dün saat 04.17’de Richter ölçeğine göre 7.4 büyüklüğünde deprem oldu. Bu depremin ardından Kahramanmaraş ve çevre illerde en büyüğü 6.6 olan çok sayıda artçı deprem meydana geldi.

Deprem, Kahramanmaraş’ın yanı sıra Hatay, Gaziantep, Kilis, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adana’da yıkıma neden oldu. Ekipler, bölgede arama kurtarma çalışması başlatırken, saat 13.24ü gösterdiğinde, bu kez Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesi merkezli 7.6 büyüklüğünde ikinci bir deprem oldu. Bu depremde de ilk depremden etkilenen illerde bazı binalar yıkıldı.

Bölgeye yurdun dört bir yanından da kurtarma ekipleri sevk edildi. Başkent Ankara ve depremin etkilediği illerde kriz merkezleri oluşturdu. Bakanlar bölgeye gitti. Yabancı ülkelerden de kurtarma ekipleri geldi. Bazı illerde soğuk hava kar yağışının etkili olduğu deprem bölgesinde 16 bin 400 personel ile yabancı ülkelerden gelen personel görev yaparken, ekiplere vatandaşlar da destek oluyor. Bu arada bölgeye diğer illerden de takviye ekip sevki devam ediyor.

Bölgeye ayrıca, şu ana kadar 65 bin kadar çadır ve çadır içi malzeme, 300 binin üzerinde battaniye ve diğer ısıtıcı türü malzemeler gönderildi.

SPORCULARIN KALDIĞI KIRÇUVAL OTELDE ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin vurduğu Malatya’da, arama-kurtarma çalışmaları gece boyu sürdü. Ekipler, ilk depremin yıktığı binalarda enkaz altında kalanları kurtarmak için büyük çaba sarf ediyor.

Malatya Büyükşehir Belediyespor takımından 11 voleybolcu ile 4 ampute futbolcunun kaldığı belirtilen Battalgazi ilçesi Kırçuval Otel’de de kurtarma çalışmaları da devam ediyor. Çalışmalar, iş makinelerinin desteği ile yoğun kar yağışı nedeniyle güçlükle sürdürülüyor. Depremzedeler, valilik ile belediyenin belirlediği barınma merkezlerinde kalırken, büyük çoğunluğu geceyi araçlarında geçirdi. Bazı depremzedeler ise enkazdan çıkardıkları malzemeleri yakarak ısınmaya çalıştı. Valilik ise kentteki son durum ile henüz resmi açıklama yapmadı.

ENKAZDAN 2 KADININ CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI

Depremin vurduğu Diyarbakır’da da arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. Bağlar ilçesi Tesisler Kavşak’taki Serin 2 Apartmanı’ndaki enkazdan, 2 kadının cansız bedeni çıkarıldı. Hacire Bayuncuk ile Serap Ateşoğlu’nun cenazeleri, otopsi için hastaneye götürüldü.

ADANADA ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Depremlerde 12 binanın yıkıldığı Adana’da da enkaz bölgelerinde arama kurtarma çalışmaları gece boyunca sürdü. İş makineleri ve vinçlerin de kullanıldığı çalışmalarda beton bloklar kaldırılıp, mahsur kalan vatandaşlara ulaşılmaya çalışılıyor. Vatandaşlar da ekiplere destek veriyor. Arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, enkaz başlarında ailelerin umutlu bekleyişi de sürüyor.

Adana’da şu ana kadar devam eden kurtarma çalışmalarında yıkılan binalardan 140 kişinin cesedine ulaşılırken, yaralanan 2500 kişi de kaldırıldıkları hastanelerde tedavi görüyor.

(DHA)