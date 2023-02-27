Enkaz altından 96 saat sonra kurtarılan genç yaşadıklarını unutamıyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerde kaldıkları apartmanın enkazından 96 saat sonra yaralı çıkarılan 27 yaşındaki Alper Saçma, annesi, babası, kardeşi ve babaannesini kaybetmenin acısını yaşıyor.

Kahramanmaraş merkez Dulkadiroğlu ilçesinde depremde yıkılan 4 katlı Kalkan Apartmanı’nın enkazından yaralı kurtarılan Alper Saçma’nın tedavisine Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde devam ediliyor.

Nefroloji servisine yatırılan ve sağlık durumu her geçen gün daha iyiye giden Saçma, AA muhabirine, deprem anında yaşadıklarını unutamadığını söyledi.

Deprem sırasında evde 5 kişi olduklarını anlatan Saçma, “Ben gözümü açtığımda sallanıyorduk. Baktığımda yattığım odadaki kolonların, kirişlerin hepsi kırılmaya başlamıştı. Annem mutfak bölümündeydi. O esnada herkes uyandı. Herkesi topladım. Sallantı daha sonra biraz durur gibi oldu. Binadan çıkmak için çıkış tarafına yöneldik. Tam çıkacağımız zaman bir deprem daha gerçekleşti. Bu depremle birlikte çöktük, göçüğün altında kaldık.” dedi.

Alper Saçma, enkaz altında kendine geldikten sonra ilk önce üstündeki kolon parçası, dolap ve vestiyeri kenara ittiğini, babaannesinin ve babasının öldüğünü fark ettiğini belirtti.

Enkaz altında sürekli kardeşi ve annesine moral vermeye çalıştığını dile getiren Saçma, kardeşi ve annesinin enkaz altında yaşamını yitirdiğini anlattı.

“Sakarya’dan gelen arama kurtarma ekibi sesimi duydu”

Saçma, enkaz altında ilk günden itibaren sesini duyurmak için sürekli bağırdığını belirterek, “Hiç uyumadım. Sürekli kepçe sesleri geliyordu ama hiç sesimi duyan yoktu. Annem vefat ettikten sonra sesimi biraz daha yükseltmeye başladım. Daha sonra Sakarya’dan gelen arama kurtarma ekibi sesimi duydu. Bizi bulmalarında teyzemin büyük yardımı olduğunu, evin lokasyonunu verdiğini söylediler. Daha sonra bana ulaştılar ve yarım saat içinde beni bulunduğum alandan çıkarttılar. Çevrede yaklaşık 300 kişilik büyük bir ekip vardı. Kurtarmak için epey çaba sarf ettiler.” diye konuştu.

Depremden 96 saat sonra enkazdan çıkarıldığını belirten Saçma, ilk tedavisinin Kahramanmaraş’ta yapıldığını, ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildiğini söyledi.

Alper Saçma, doktorlardan hasta bakıcılarına kadar herkesin tedavisiyle çok iyi ilgilendiğini dile getirerek, “Çok fazla refakatçim olmadığı için bir nevi beni evlatları gibi görüp fazlasıyla ilgilendiler. Şu an sağlık durumum çok iyi, hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim.” dedi.

(AA)