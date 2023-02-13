Enkaz altında yeğenlerine siper oldu: Şarkı söyleyerek moral verdi

Kahramanmaraş’ta 7.7 büyüklüğündeki depreme ablasının evinde yakalanan Gökhan Yeşilli (28), uykudaki 2 yeğeninin üzerine kapanarak, enkazdan kurtulmalarını sağlarken, kendisi de 3 saat sonra yaralı çıkarıldı. 7.6 büyüklüğündeki ikinci depreme de hastanede yakalanan ve Ankara’ya sevk edilen Yeşilli, “Çocukları ranzanın ortasına yatırıp üstlerine siper oldum. Deprem bittikten sonra da korkmamaları için, ‘Bu okullar arası bir tatbikat, biraz sonra dışarı çıkacaksınız’ deyip, ‘kırmızı balık’ şarkısını söyleyerek oyaladım” dedi.

Gökhan Yeşilli, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 büyüklüğündeki depreme, eniştesi bankada mesaiye kaldığı için gittiği ablasının evinde yakalandı. Gökhan Yeşilli, binanın yıkılmasıyla ablası ve 2 yeğeni ile birlikte enkaz altında kaldı. Deprem sırasında yeğenlerinin üzerine kapanarak, siper olan Yeşilli, önce onların enkazdan sağ olarak çıkmalarını sağladı.

Yaklaşık 3 saat sonra Gökhan Yeşilli, ardından da ablası yaralı olarak enkazdan çıkarıldı. Yeşilli, 7.6 büyüklüğündeki Elbistan merkezli ikinci depreme ise götürüldüğü özel hastanede yakalandı. Bir bölümü yıkılan hastanenin ağır hasar gören diğer bölümünden tahliye edilen Gökhan Yeşilli, Ankara’ya sevk edilip, Etlik Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

‘BÜTÜN AĞIRLIK BENİM ÜZEDİMDE KALDI’

Yaşadıklarını anlatan Gökhan Yeşilli, “Saat gece 2,5 – 3 gibi ablamlara geçtim, çocuklar uyuyordu. Onları bir göreyim, üstlerini örteyim diye yanlarına girmek istedim. Tam odaya girdiğimde depreme yakalandık. Ablamı korumak için balkona iteledim. Çocukları korumak amaçlı ranzanın ortasına yatırıp, üstlerine siper oldum. Çöktüğümüzde bütün ağırlık benim üzerimde kaldı. Deprem esnasında moral motivasyon çok önemli tabii ki. Ben yeğenlerimin korkmaması için ‘Bu bir okullar arası tatbikat, biraz sonra dışarı çıkacaksınız’ diyerek, o sırada ‘kırmızı balık’ şarkısını söyleyerek oyaladım. Allah’ın izni ile de 15-20 dakika sonra çocukların çıktığını gördüm” dedi.

‘MAHŞER GÜNÜ GİBİYDİ’

Enkaz altındayken üzerinde tonlarca ağırlık olduğunu ve ilk etapta uyuyakaldığını anlatan Yeşilli, “Artçı depremle uyandım ve üzerimdeki ağırlıkların gittiğini, ayaklarımın boşa çıktığını ve Allah’ın kudreti, desteği ile hava gelen yere rahat bir şekilde gittiğimi gördüm. Çok yakın arkadaşım tarafından enkaz altından çıkartıldım. Çıktığımızda mahşer günü gibiydi. 40 bloktu bizim kaldığımız yer. Yakın arkadaşım beni Kahramanmaraş’ta hastaneye yetiştirdi. İkinci depreme orada yakalandık. Hastanenin bir tarafı çökmüştü. Oradan da bizi dışarı çıkardılar. Sonra arkadaşım beni Ankara’ya getirdi” diye konuştu.

Ablası, yeğenleri ve eniştesi ile kurtulduklarını; ancak annesi, babası, kız kardeşi ve ağabeyinin hala enkaz altında olduğunu belirten Gökhan Yeşilli, “Ama umut ediyoruz şu an. Onların kaldığı binanın yan tarafa doğru çöktüğü söyleniyor. Çok zor ve çok acı bir süreç. Ben buradan herkese duacıyım, dua ediyorum” ifadelerini kullandı.

(DHA