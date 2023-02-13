Enkaz altında bulunan 2,5 milyon lira sahibine ulaştırıldı

Kahramanmaraş’ta yürütülen arama kurtarma çalışmaları için Çankırı’dan giden ekip, enkaz altından çıkardıkları ve içerisinde 2,5 milyon lira olan çelik kasayı sahibine ulaştırdı.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından arama kurtarma ekipleri, Kahramanmaraş’ta çalışmalarını sürdürüyor.

Çankırı’nın Kızılırmak ilçesinden arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere gönüllü olarak bölgeye giden Ümmet, Erdem, Emre, Ayhan Veyisoğlu ile Ali Avşar, Ferit Araç, Muharrem Bozgedik, Bahtiyar Demir, Kalender Uslu ve İsmail Kaya’dan oluşan ekip arama kurtarma çalışmaları sırasında çelik kasa buldu.

Polis eşliğinde tutulan tutanak sonrası yetkililere verilen kasanın sahibine ulaşıldı.

İçinde yaklaşık 2,5 milyon lira bulunduğu belirlenen kasa sahibine teslim edildi.

(AA)