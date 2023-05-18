Engin Özkoç: Vatanını seven sandığa gelsin

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçim kampanyası için yaptıkları toplantıdan bir kare paylaştı ve “Vatanını seven sandığa gelsin” dedi.

Engin Özkoç, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı seçiminin 28 Mayıs’taki ikinci turuna yönelik kampanyası için yaptıkları toplantının fotoğrafını bugün sosyal medya hesabından paylaştı.

Özkoç, CHP Genel Başkan Yardımcı Bülent Tezcan, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak ve CHP Gençlik Kolları Başkanı Gençosman Killik’in yer aldığı fotoğrafı, “Vatanını seven sandığa gelsin” mesajıyla yayınladı. (ANKA)