Engin Altay: Erdoğan dezenformasyon yaparak milleti aldatmaya çalışıyor

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kamu Özel İşbirliği Projeleri ile ilgili “Bunları milli bütçeden yapmaya kalksaydık şöyle bir faiz hesaplaması yapmaya kalkın bunun faizini bile ödeyemezsin” açıklamasına yanıt verdi. Altay, “Dezenformasyon yaparak, enflasyona ezdirdiği milleti aldatmaya çalışıyor” dedi.

Engin Altay, bugün yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın KÖİ projeleri ile ilgili açıklamasını değerlendirdi. “Erdoğan, KÖİ’lerde faizin katmerlisini ödüyor. Faiz ve diğer tüm masrafların tamamı, üzerine garantili kârlar, enflasyona ezdirilen milletin cebinden ödeniyor. Dezenformasyon yaparak, enflasyona ezdirdiği milleti aldatmaya çalışıyor” diyen Altay, şunları kaydetti:

“Erdoğan ve Cumhur İttifakı, tükenmişlik içinde. Memuru, emekliyi, dul ve yetimi enflasyona ezdiren Erdoğan, dezenformasyon yaparak algı oluşturmaya çalışıyor. Dün çıkmış, ‘Milli bütçeden ortaya para koymadan yatırımları gerçekleştirdik. Eğer bunları milli bütçeden yapmaya kalksaydık, şöyle bir faiz hesaplaması yapmaya kalkın, bunun faizini bile ödeyemezsin’ diyor. Bu cümle, tam bir dezenformasyondur. Bunun da dezenformasyon bültenine alınması lazım. Çünkü cümlenin ikisi de gerçek durumla bağdaşmıyor. Bir milli bütçeye konulan ve 2018-2022 döneminde bu projeler için firmalara ödenen para, 117 milyar 938 milyon TL’dir. Bu para, milletin cebinden ödenmiştir. Ayrıca, 2023-2025 dönemi için bütçeye yazılan miktar da 373,6 milyar TL’dir. Bu miktar da ödenmesi öngörülendir. Yani KÖİ projelerinin sadece 7 yıllık faturası 491,5 milyar TL’dir. Milletin cebinden milyarlar, garantili olarak yandaş firmalara akıtılıyor.

“MEMURUN, EMEKLİNİN HAKKINI BEŞLİ ÇETE’YE PEŞKEŞ ÇEKİP, BİR DE İNKAR EDEREK ‘BÜTÇEDEN PARA ÇIKMADI’ DEMEK, TAM BİR AYMAZLIK HALİDİR”

‘Faizini ödeyemezsin’ ifadesi, milletin haliyle ve aklıyla alay etmektir. Çünkü garantili sözleşmeler kapsamında yatırımların tüm giderleri ödeniyor, kredilerin faizleri de dahil. Tüm masrafların üzerine de şirketlere kâr garantisi var. Ayrıca AB ve ABD enflasyonu bile milletin cebinden şirketlere aktarılıyor. Faizin katmerlisi ödeniyor. Erdoğan, dezenformasyon yaparak, enflasyona ezdirdiği milleti aldatmaya çalışıyor. Memur, emekli, dul ve yetimler, dar gelirliler iyileştirme beklerken Erdoğan, onların cebinden müteahhitlerin garantili kârlarını ödüyor. Millete de tersini söylüyor. Erdoğan, zengin yandaşlarını daha zengin yapmak için uğraşmayı bırak; asgari ücretliye, memura, emekliye ver. Zor durumda olan onlar. Memurun, emeklinin hakkını Beşli Çete’ye peşkeş çekip, bir de inkar ederek ‘Bütçeden para çıkmadı’ demek, tam bir aymazlık halidir.”

(ANKA)