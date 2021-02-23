Engelli adam ile ailesini dövüp işkence ettiler

Antalya’da evlerinin önünde park meselesi nedeniyle çıkan kavgada yüzde 90 engelli Mümin Kara (58), yüzde 40 engelli eşi Emine Kara (50) ile iki çocukları dövüldü.

Aileyi darbeden A.Y.’nin, iddiaya göre elindeki soda şişesini göstererek Hepinizi bu şişeye oturturum” diyerek tehdit ettiği ileri sürüldü. Yoğun bakıma alınan Mümin Kara’nın, sağ gözünün görme işlevini kaybedebileceği belirtildi.

Olay, 19 Şubat günü Kepez ilçesinde meydana geldi. Yüzde 90 engelli Mümin Kara, yüzde 40 engelli eşi Emine Kara, çocukları Bekir ve Fatma Kara ile evlerinin yanındaki işletme sahipleri A.Y. ve N.Y. arasında park yüzünden tartışma çıktı. İddiaya göre tartışmanın ardından A.Y. ile N.Y., Fatma Kara’yı darbedip saçından sürükledi. İkili ardından araçta bulunan Mümin Kara’yı dövdü. Kara’nın üstüne çıkıp yumruklar atan saldırganlar, ‘ölürsün, geberirsin’ diye bağırdı.

Bu sırada Kara, engeli bulunan sağ bacağını tutarak “Sağ bacağım sakat, oraya vurmayın” diye bağırdı. Çevredekilerin araya girmesiyle Kara’yı bırakan A.Y., bu sırada elindeki soda şişesini göstererek, “Ailecek bu şişeye hepinizi oturturum, evinizi yakacağım” diyerek tehdit etti. Darbedilen Mümin Kara’nın boğazına kaçan dilini ise eşi çıkarttı ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri şüphelileri polis merkezine götürürken, Mümin Kara önce Kepez Devlet Hastanesi’ne, ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Kara’nın engelinin bulunduğu sağ bacağında ve kafatasında kırıklar olduğu belirlendi. Ameliyattan çıkan Kara, ardından yoğun bakıma alındı. Kara’nın sağ gözünün ise yüzde 90 ihtimalle görme işlevini kaybedeceği belirtildi. Şüpheliler ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

‘HEPİMİZİ DARBETTİLER’

İşletme sahipleriyle uzun süredir araç parkı nedeniyle tartışma yaşadıklarını söyleyen Emine Kara, Evimizin yanındaki bir işletmenin sahibi beyefendiyle aylardır süren araç parkı tartışmamız var. Eşim engelli olduğu için anlık olarak hastaneye gidip geliyoruz. Bu nedenle kendisini ‘Buraya araba park etmeyin’ diye uyardık. O gün de kızım kendisinden arabasını çekmesini istedi. Bize hakaret ve küfretmeye başladı. Oğlumu ve beni darbetmeye başladılar, sonra kızımı saçından tutup yerde sürüklediler. Bu sırada eşimi de darbettiler. ‘Geberirsin, ölürsün’ diyerek eşimin üstünde tepinmeye başladılar” dedi.

Eşinin yüzünün sağ tarafına sürekli vurduklarını söyleyen Kara, Çevredekiler müdahale edince bir anda uzaklaştılar. Eşime baktım dili boğazına kaçmıştı, hemen müdahale ettik. Hastaneye geldik. Eşimin ayağında, kafatasında kırık var. Dün ameliyata girdi ve yoğun bakıma aldılar. Yoğun bakımdan çıkarsa kafatasından ameliyat olacak. Ama eşimin yüzde 90 gözünü kaybetme riski var” diye konuştu.

Şüphelilerin ailesini tehdit ettiğini belirten Emine Kara, Ben çocuklarımı korkudan eve gönderemiyorum. Çünkü bu kişiler sadece ifade verip çıktı. Evimizi yakmakla tehdit etti. Yanındakilere ‘Evde sakat var. Eşine kızına gidebilirsiniz’ dedi. Elindeki soda şişesini gösterip ‘Ailecek bu şişeye hepinizi oturturum’ dediler. Ben korkuyorum. Oğlum üniversite öğrencisi, dersleri başladı ve eve gidemiyor. Ben bu şahısların tutuklanmasını istiyorum” ifadelerini kullandı.

Emine Kara, saldırganlar hakkında suç duyurusunda bulunacağını da söyledi. (DHA)