Enflasyonun sebebi siyasi tercihlerdir

Pek çok özel bankaya finans danışmanlığı yapan kimi muhalif arkadaşlar Erdoğan’ın:

“Faiz sebep enflasyon netice” tezini eleştiriyorlar…

Ancak…

Kendi tezleri de Erdoğan’ın tezi kadar eleştirilebilirdir…

Çünkü…

★

Erdoğan’ın:

Enflasyonu bir süreliğine görmezden gelip önce:

Kamu harcamalarını…

Özel sektör yatırımlarını…

İstihdamı…

Ve…

Üretimi arttırmak…

Böylece:

Arzı talebe eşitlemek istemesi nasıl bir siyasi (Heterodoks) tercih ise…

★

Kamu harcamalarını kısmak…

Faizleri yükseltmek…

Kişileri tüketimden caydırmak…

Böylece talebi arzın altına çekmek de:

Bir başka siyasi (Ortodoks) tercihtir…

★

Erdoğan’ın son üç yıldır uygulattığı heterodoks ekonomi politikalar ile büyümeyi sürdürülebilir kılmak için:

Eşelmobilden…

Ve…

Cari açık vermekten…

Kurları baskılamaktan vazgeçmek…

Yani:

Millî paramızın değer kaybetmesine göz yummak şarttır…

★

Erdoğan’ın ekonomi yönetimindeki başarısızlığının temel sebebi:

MB gösterge faizlerini düşük tutmak değil…

Eşelmobil sistemi uygulamak…

Kuru baskılamak için MB döviz rezervlerini satmak…

Bankaların vereceği mevduat faizleriyle…

Uygulayacağı kredi faizlerine müdahale etmektir…

★

Mehmet Şimşek’in ekonominin patronu olarak uygulayacağı iddia edilen (Ki klâsik iktisatçılar da destekliyor) Ortodoks politikalar…

Yani…

Fiyat artışlarını…

Talebi kısarak (Enflasyon oranına yakın veya biraz üzerinde faiz) önlemeye çalışmak ise:

Enflasyon artış hızını düşürür…

Ancak…

Bu defa da:

Resesyon…

Yani:

Durgunluk belâsı ortaya çıkar…

★

Sözümün özü canlarım…

Erdoğan’ın tezine güvenip Kavcıoğlu – Nebati ikilisinin uyguladığı heterodoks ekonomi politikalar:

Sonuç vermedi…

Göreceksiniz ki…

Demokrasinin bütün kurallarıyla uygulanması durumunda…

Ortodoks politikalar da iyi sonuç vermeyecek…

★

Hem ekonomiyi büyütmenin…

Hem büyümeyi sürdürülebilir kılmanın…

Ve hem de eş zamanlı olarak:

Fiyat istikrarını sağlarken…

İstihdamı da arttırmanın yolu:

Güvenilir bir hukuk devleti olmak…

Yargı bağımsızlığını sağlamak…

İnsan haklarına saygı duymak…

Modern sanatlar başta olmak üzere…

Her türlü inanç ve düşünce özgürlüğünü…

İktidar baskısından kurtarmak…

Demokratik, laik, sosyal hukuk devleti ilkelerine:

Sadakatten geçer…



Günün sözü

“Faiz oranlarını emir komutayla yükselterek fiyat artışlarının önüne geçmek; hayatı ucuzlatmaz…

Ama…

Üretimden değil paradan para kazananların gelirlerini yükseltirken…

Maaş ve ücretle geçinenlerin gelirlerini düşürür…

Ancak…

Finansçılar bu politikaları; “halkın yararına Ortodoks politikalar” olarak yutturur…”.

Memduh Bayraktaroğlu

Lütfen inanın

Bugün 4 Temmuz 2023 Salı…

Normalde bugün bu köşede haziran ayı enflasyon oranlarını da okumalıydınız…

Ama…

Yazmadığım için okuyamadınız…

★

Neden yazmadım?..

Çünkü…

TÜİK bu sefer 2 gün erteleme yaptı…

5 Temmuz’da açıklayacak…

★

Sebebini lütfen sormayın…

TÜİK açıklamadığı için benim yapacağım açıklama “bilgi” değil…

“Tahmin” olacaktır…

★

Ve canlarım…

Bu ülkede:

Ekonomi…

Siyaset…

Ve yargı konularında:

Tahminde bulunmak:

Suçtur…

★

Evet…

İnanılır gibi değil ama…

Lütfen:

İnanın…

İktisatçı mı finansçı mı?

Farkında mısınız?..

Haber kanallarında ekonomiyi ekonomistler değil…

Finansçılar ve…

Ekonomist olmayan gazeteciler tartışıyor…

★

Televizyon gazetecileri ekonomik krizle ve ekonominin geleceğiyle ilgili soru sormak için kameraları:

İktisatçılara değil…

Finans uzmanlarına…

Veya…

Ekonomi sayfası gazetecilerine çeviriyor…

★

Finansçıların, ekonomistlerden daha çok itibar gördüğü bir ülkede…

Ekonomiyi üretimle büyütmek hayaldir…

Finansçılar üretimden para kazanmayı değil…

Paradan para kazanmayı öğretir…

Paradan para kazanılmasını tercih ederler…

Amma komik

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, bundan böyle, kuru baskılamak için döviz satışı yapılmayacağını açıkladı.

★

Bu demektir ki…

Düne kadar:

“Kurlar artmasın” diye döviz satan MB…

Bundan sonra:

“Kurlar artsın” diye döviz satın alacak…

★

Ve…

“Kurlar artmasın” diye döviz sattıran Cumhurbaşkanı…

Sesini çıkarmıyor…

Amma da komik hani…

Zam ne kadar?

İzmir’de, 5 liraya satılan 210 gram ekmek:

500 kuruş idi…

Dünden itibaren:

200 gram ekmek:

7 liraya satılıyor…

★

Bu durumda…

Ekmeğe:

“200 kuruş zam geldi” diyenler yanılıyor…

Çünkü…

Gramajı düşürülen ekmek:

224 kuruş zamlandı…

Yani: %44.8…

Başka yok

SÖZCÜ.COM.TR haberi:

Suudi Arabistan günlük 1 milyon varil petrol üretim kesintisine ağustosta devam edeceğini duyurdu. Rusya ise ağustosta petrol ihracatını günde 500 bin varil azaltacağını açıkladı.

Açıklamaların ardından petrol fiyatları arttı.

★

Fiyat artışlarını maliyet artışına bağlayanlara soruyorum:

Petrol fiyatlarının bir anda artmasının sebebi:

Maliyet artışı mı?..

Yoksa…

Arz/Talep yasasında:

Arz tarafının eksilmesi mi?..

★

Başka sorum yok…

Siz ne dersiniz?

Bir ülkede halkın geneli:

Konuşma özgürlüğünü ve demokratik toplumu…

Ekmekten ve cennetten daha çok talep etmediği sürece…

Ekonomiyi büyütseniz de:

Hiçbir işe yaramaz…