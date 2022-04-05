Enflasyonun kandırdığı Cumhurbaşkanı!

Son yurtdışı gezisinde bir kez daha altını çizerek “ben ekonomistim” demişti!

Aslında şöyle birkaç ay geriye dönüp baktığımızda neler dememişti ki; en veciz sözleri mesela, artık kanıksadığımız şu cümleydi:

–Faiz sebep enflasyon neticedir!

Sadece enflasyon üzerine söylediklerine şöyle bir göz atalım:

10 Eylül 2021: İnşallah enflasyonu da en kısa sürede kontrol altına alarak raflardaki, tezgahlardaki, etiketlerdeki fahiş fiyat artışlarının da önüne geçeceğiz. Hem maliyetlerdeki yükselişle hem fırsatçılarla mücadele ederek, milletimizin refah seviyesini daha da yukarılara taşıyacağız…

17 Kasım 2021: Diğer ülkeler giderek daha çok sıkıntıya girerken biz ise önümüzdeki yıldan itibaren ferahlamaya başlayacağız. Bu görevde olduğum sürece faizle mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim ve enflasyonla mücadelemi de sürdüreceğim. Bu konuda nas ortada. Nas ortada olduğuna göre sana, bana ne oluyor?

31 Aralık 2021: Bak, yine söylüyorum; faiz sebep, enflasyon neticedir. Buna inandığımız gün başarılı olacağız. Enflasyon ve fiyat artışları hızla düşecek derken temennimizi değil, teknik bir hakikati, mutlaka olması gereken bir durumu ifade ediyoruz. İnşallah çok yakında bunu da hep beraber göreceğiz.

15 Ocak 2022: Bak, enflasyon felaket. Avrupa’ya gelin aynı. Aradığınız gıda ürünlerini bile bulamıyorsunuz oralarda. Hamdolsun Türkiye’nin böyle bir sorunu yok.

18 Ocak 2022: Biliyorsunuz benim bir iddiam var; ‘faiz sebep, enflasyon neticedir’. Nitekim de neticesi, kendini gösteriyor. Enflasyon, düşüşe girmiştir, girecektir. Bu bir defa kesin. Enflasyonun gerilemesini beklemek, milletimin hakkıdır, bizim de hedefimizdir ve bunu zaten başaracağız… 2022 bizim en parlak yılımız olacak inşallah.

26 Ocak 2022: Rekabeti ve verimliliği artırıcı yapısal politikaları da hayata geçiriyoruz, bu yolla enflasyonun düşürülmesini hedefliyoruz.

29 Ocak 2022: Faizle mücadelemi biliyorsunuz, faizi indireceğiz ve indiriyoruz. Bilin ki enflasyon da inecek, daha da düşecek. Döviz kuru istikrara kavuşur, enflasyon düşer, pahalılık ortadan kalkar. Bunların hepsi de gelip geçicidir.

17 Şubat 2022: Ülkemizin ayağına vurulan her pranga gibi, faiz prangasını da döviz kuru prangasını da enflasyon prangasını da parçalayıp atacağız.

21 Mart 2022: Vatandaşlarımızın en önemli sıkıntısının, sancısının, şikayetinin, hayat pahalılığı olmaya devam ettiğini biliyoruz… Hayat pahalılığının önüne geçmek, vatandaşımızı enflasyona ezdirmemek boynumuzun borcudur.

Hep mi tersi çıkar be birader!

İşte bunları söylüyordu AKP’li Cumhurbaşkanı… Ancak, her ne hikmetse her konuşmasının ardından enflasyon bir azıyor pir şahlanıyordu! Mesela, ilk konuşmasını baz olarak aldığımız Eylül 2021’de enflasyon 19.58’di, tabii ki TÜİK rakamlarıyla!

Kasım ayında “Nas ortada, sana bana ne oluyor” dediğinde enflasyon 21.3’e çıkmıştı!

Aralık ayının sonunda millete önümüzde belirecek nurlu ufuklardan söz ederken ise enflasyon adeta füze hızıyla 36.8’e fırlamıştı. Bağımsız araştırmacılar ise yüzde 80’lerden söz ediyor, daha da çıkabileceğini öngörüyorlardı!

Ocak ayında yaptığı dört konuşmada, ABD ve Avrupa’nın sefaletinden söz edip, 2022’nin en parlak yıl olacağını anlatırken enflasyon sıkı bir atılımla yüzde 48.7’ye ulaşmıştı bile. Tabii yine TÜİK araştırmasıyla!

Şubat ayına geldiğimizde AKP’li Cumhurbaşkanı Faiz, kur ve enflasyon prangalarını parçalayıp atacaklarını ilan ederken, enflasyon dörtnala hızla yüzde 54.4’e dayanmıştı. Ancak bağımsız araştırmacılara göre de yüzde yüzü bile geçmişti!

Mart ayına gelindiğinde Cumhurbaşkanı hayat pahalılığını kabul edip, vatandaşı enflasyona ezdirmemenin boyunlarının borcu olduğunu söyledikten bir hafta sonra TÜİK Mart enflasyonunu açıkladı!

–Yüzde 61.4!

Kazın ayağı hiç de öyle değil!

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati’nin açıklaması ise şöyleydi:

–Piyasada işler elhamdülillah iyi. Piyasalar canlı!

Evet, piyasalar nefes alıp veriyordu, ancak bir bitki misali! Şu örnekle izah edeyim:

–Bağımsız Araştırma Grubu ENAG Mart ayı enflasyon oranını 142.3 olarak açıkladı!

Yani, TÜİK’in verdiği yüzde 61.4 rakamının neredeyse iki buçuk katı! Akaryakıta son aylarda neredeyse her gün ya da gün aşırı gelen zamların oranı ise motorinde yüzde 300’e yaklaşırken, benzinde yüzde 200’leri yakaladı!.

Sanayicisinden esnafına, pazarcısından sokaktaki yurttaşına küçücük bir kesim dışında herkes feryat figan halinde iken doğal gaza da yüzde 35 zam geldi mi size! Elektriğin de sırada olduğu herkesin bildiği bir sır zaten!

–Üstelik eskiden açıklanıyordu yapılacak akaryakıt, doğalgaz, elektrik zamları. Şimdilerde ancak benzin istasyonuna gidince ya da yapıldıktan sonra haberiniz oluyor ey ahali! Buna akaryakıt istasyonlarının sahipleri de dahil!

Tabii, siz bunları sayın yandaş medyada göremiyorsunuz! Yazarlarından da okuyamıyorsunuz. Bu gruptan bir Saray vakanüvisi (yazıcısı) birkaç gün önceki yazısında AKP’li Cumhurbaşkanı’nı Nobel Barış Ödülü’ne aday ilan ediyordu mesela!

Ancak yukarıda da rakamlar ve açıklamalarla belirttiğim gibi enflasyon ve hayat pahalılığı çıldırmıştı, zapt edilemiyordu…

–Enflasyon AKP’li Cumhurbaşkanı’nı fena halde kandırmıştı!