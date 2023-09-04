Enflasyon rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ağustosta aylık enflasyon yüzde 9,09 oldu, yıllık enflasyon ise yüzde 58,94’e çıktı.

TÜİK, ağustos ayına ilişkin tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre, ağustos ayında TÜFE’deki artış bir önceki aya göre yüzde 9,09, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 43,06, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 58,94 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 56,28 olarak gerçekleşti.

YILLIK EN FAZLA FİYAT ARTIŞI LOKANTA VE OTELLERDE YAŞANDI

TÜİK verilerine göre, bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 24,97 ile konut oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 89,31 ile lokanta ve oteller oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2023 yılı ağustos ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde 3,11 ile eğitim oldu. Buna karşılık, ağustos ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 16,61 ile ulaştırma oldu.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan sadece birinde düşüş gerçekleşirken, 4 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 138 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ AYLIK YÜZDE 9,32, YILLIK YÜZDE 63,52 oldu

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE’deki değişim, 2023 yılı ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 9,32, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 47,21, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 63,52 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 57,77 olarak gerçekleşti. (ANKA)