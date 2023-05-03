Enflasyon rakamları açıklandı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), nisanda enflasyonun yıllık yüzde 43,68, aylık yüzde 2,39 olduğunu açıkladı.

TÜİK, Nisan 2023 dönemine ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre; tüketici enflasyonuna işaret eden tüketici fiyat endeksindeki (TÜFE) değişim, nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 2,39, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 15,21, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 43,68 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 67,20 olarak gerçekleşti.

TÜFE yıllık değişim oranlarına bakıldığında, bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 13,82 ile giyim ve ayakkabı oldu. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 66,62 ile sağlık oldu. Ana harcama grupları itibarıyla nisan ayında bir önceki aya göre konut yüzde 1,47 geriledi. Bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 5,93 ile haberleşme oldu.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE’deki değişim, nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 2,74, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 15,36, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 48,02 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 62,48 olarak gerçekleşti.

ÜRETİCİ ENFLASYONU YILLIK YÜZDE 52,11

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 0,81, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 7,11, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 52,11 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 105,50 artış gösterdi.

Sanayinin 4 sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 63,87, imalatta yüzde 48,24, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 50,27 ve su temininde yüzde 72,84 artış olarak gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 41,11, dayanıklı tüketim malında yüzde 50,57, dayanıksız tüketim malında yüzde 72,13, enerjide yüzde 49,93 ve sermaye malında yüzde 51,46 artış olarak gerçekleşti.

Sanayinin 4 sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 2,42 artış, imalatta yüzde 2,54 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 16,98 azalış ve su temininde yüzde 1,63 artış olarak gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında yüzde 2,26 artış, dayanıklı tüketim malında yüzde 2,32 artış, dayanıksız tüketim malında yüzde 3,57 artış, enerjide yüzde 9,72 azalış ve sermaye malında yüzde 3,07 artış olarak gerçekleşti. (DHA)