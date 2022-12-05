Enflasyon rakamları açıklandı
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kasımda aylık bazda yüzde 2,88, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,74 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 84,39’a, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 136,02’ye geriledi.
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, kasım itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 70,36, yurt içi üretici fiyatları yüzde 128,94 arttı.
Aylık bazda TÜFE yüzde 2,88, Yİ-ÜFE yüzde 0,74 yükseldi.
TÜFE, kasımda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 62,35, Yİ-ÜFE ise yüzde 98,20 arttı.
Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 84,39’a, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 136,02’ye geriledi. Yıllık enflasyonda en son Mayıs 2021’de gerileme görülmüştü.
Beklentiler
AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi’ne katılan ekonomistler, kasımda TÜFE’nin yüzde 3,10 artacağını öngörmüştü. Bu ortalamaya göre kasımda yıllık enflasyonun yüzde 84,78’e gerileyeceği hesaplanmıştı. (AA)