Enerji veren içecekler cinsel gücü artırır mı?

Hayli popüler olan enerji içeceklerinin aşırı kullanımında bazı zararlarının olduğunu gösteren çalışmalar var. Peki cinsel gücü nasıl etkiler? İşte yanıtı…

Zamanla bana bir zararı olur mu?

SORU:

32 yaşında bekar bir erkeğim. Fırsat buldukça tek gecelik ilişkiler yaşıyo­rum. Böyle zamanlarda daha iyi bir performans için çok fazla enerji içeceği tüketiyorum. Zamanla bana bir zararı olur mu? S.P./İzmir

CEVAP:

Bir dönem ha popüler olan enerji içecek­lerinin aşırı kullanımında bazı zararlarının olduğunu gösteren çalışmalar var. Bu içeklerin cinsel gücü gerçekten artırıp artırmadığı kanıtlanmış değil. Buna daha çok plasebo yani yalancı psikolojik etki denir. Sizin durumunuzda da böyle bir etki olabilir. Bu gerçek ve kalıcı bir etki değildir. Uzun vadede sağlık sorunları yaşamak istemiyorsanız cinsel hayatınızı bir düzene sokmanız bu tür uyarıcı olduğu varsayılan içeceklerin aşırı tüketimini azaltmanız uygun olur. Eğer ihtiyaç duyuyorsanız bu konuda doktor önerisiyle gerçekten fayda sağlayan ilaçlardan kullanabilirsiniz.

Neden böyle bir sorun yaşıyorum?

SORU:

Ben 21 yaşında bekar bir genç kızım. Mastürbasyon yapıyorum ama bir türlü boşalamıyorum. Ben fantezide kuramıyorum, boşalma sorunu yaşamamın nedeni bu olabilir mi? M.R./ İstanbul

CEVAP:

Orgazm olmanın en temel koşulu rahat olup ana odaklanmak ve orgazm olacağına inanıp bunu bir hedef haline getirmemektir. Kadınlarda boşalma ve orgazm erkekler gibi kolay ve çabuk değildir. Bunu istemesi, kendini kasıp gevşeterek orgazm simü­lasyonu yapması gerekir. Ama asıl önemli olan bütün duygu, düşünce ve davranışların merkezi olan beynin cinsel uyaranla yete­rince beslenmesi ve uyarılmasıdır. Burada devreye duyumlar ve fanteziler girer. Eğer uyarı amaçlı dokunmalara cinsel bir anlam yüklemezseniz tüm çabanız boşa gider. Zihni beslemenin yolu erotik romanlar okuyup, erotik filmler seyretmek, kendini okuyup gördüklerinin içinde hayal etmektir. Bunları yaptığınızda ve yeterince uyarılma sağladı­ğınızda boşalma ve orgazm kendiliğinden gerçekleşecektir.