Enerji içecekleri cinsel gücü artırır mı?

Özellikle gençlerin tercih ettiği enerji içeceklerinin aşırı kullanımında bazı zararlarının olduğunu gösteren çalışmalar var. Peki bu içecekler cinsel gücü gerçekten artırır mı? İşte yanıtı…

Bu alışkanlığımın bir zararı var mı?

SORU:

32 yaşında gece hayatını seven bekar bir erkeğim. Fırsat buldukça tek gece­lik ilişkiler yaşıyorum. Böyle zaman­larda daha iyi bir performans için çok fazla enerji içeceği tüketiyorum. Bu içeceklerin cinsel güce gerçekten bir faydası var mı? R.D./İzmir

CEVAP:

Bu içeklerin cinsel gücü gerçekten artırıp artırmadığı kanıtlanmış değil. Buna daha çok plasebo, yani yalancı psikolojik etki denir. Sizin durumunuzda da böyle bir etki olabilir. Bu gerçek ve kalıcı bir etki değil­dir. Uzun vadede sağlık sorunları yaşamak istemiyorsanız cinsel hayatınızı bir düzene sokmanız bu tür uyarıcı olduğu varsayılan içeceklerin aşırı tüketimini azaltmanız uygun olur. Eğer ihtiyaç duyuyorsanız bu konuda doktor önerisiyle gerçekten fayda sağlayan ilaçlardan kullanabilirsiniz.

Erken boşalmanın çözüm yolu nedir?

SORU:

38 yaşındayım ve bende erken boşal­ma sorunu var, artık bu sorundan kur­tulmak istiyorum. Birçok ilaç ve krem kullandım ama hiç biri fayda etmiyor. Kalıcı bir çözümü var mı? K.S./ İstanbul

CEVAP:

İnatçı ve tekrarlayıcı bir biçimde, çok az cinsel uyarılma ile cinsel birleşmenin ön­cesinde ya da hemen sonrasında kişinin ve partnerinin arzu ettiği süreden daha önce oluşan boşalmaya denetimsiz bo­şalma yani erken boşalma adını veriyoruz. Cinsel hayatı aktif olan her on erkekten yedisinin cinsel terapiste başvurma ne­deni olan denetimsiz boşalmada önemli olan süre değil, boşalma refleksi üzerinde istemli denetimin olmamasıdır. Nedeni çoğunlukla erkeğin ergenlik döneminden itibaren edindiği hızlı boşalma alışkanlığı ve performans kaygısıdır. Erken boşalma kalıcı ve etkili bir şekilde çözülebilen bir erkek cinsel işlev bozukluğudur. Bazı ilaç­lar ve geciktirici kremler ancak denizde atılan can simidi gibi geçici olarak fayda sağlar, bırakıldığında eskiye döner. Boşal­ma denetimi isteyen her erkeğin sonradan biraz çabayla öğrenebileceği bir beceridir.

İlişki sırasında niye sorun yaşadım?

SORU:

İşim oldukça yorucu ve vardiyalı çalışıyorum. Geçenlerde işten eve geldiğimde eşim benimle birlikte olmak istedi ama ben ne kadar uğraşsam da ereksiyonu sağlayamadım. Bu durum aramızda sorun oluşturdu. Yeniden nasıl eskisi gibi oluruz? K.P./Adana

CEVAP:

Sağlıklı cinselliğin rahatlamış ve gevşemiş bir şekilde, güvenli bir ortamda, aceleye getirilmeden, duyulara ve hislere odak­lanarak, haz alma ve haz verme sanatı olduğunu burada sık sık dile getiriyorum. Bu tanım içindeki koşullardan bir tekinin eksikliği bile cinsel uyumu bozabilir. Be­densel ihtiyaçların bir hiyerarşisi vardır ve temel bir ihtiyaç karşılanmadan diğerine geçilemez. Yorgun bir bedenin önceliği sevişmek değil uyumak ve dinlenmektir. Bu ihtiyaç sıralamasını zorladığınızda hayal kırıklığı yaşamanız kaçınılmaz olur. Sizin durumunuzda yaşadığınız ereksiyon sorunu dinlenmeden yorgun yorgun seks yapmanız olabilir. Bundan sonra yalnızca rahatlamış ve dinlenmiş olduğunuzda seks yaparsanız sorun yaşamaz, eski günlerinize tekrar dönebilirsiniz.