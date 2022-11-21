Endonezya’da deprem: Çok sayıda ölü var

Endonezya ‘nın Batı Cava eyaletinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremde en az 46 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Ciranjang şehrinin 18 kilometre güneybatısında meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremin, 10 kilometre derinlikte kaydedildiğini duyurdu.

Hükümet yetkilisi, depremde, şu ana kadar 46 kişinin yaşamını yitirdiğini, 700 kişinin yaralandığını bildirdi.

Başkent Cakarta’da birkaç saniyelik sarsıntıya neden olduğu kaydedilen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı. (AA)