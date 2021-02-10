Endonezya’da 6.2 büyüklüğünde deprem

Endonezya’nın Sumatra Adası, bir hafta arayla 6.2 büyüklüğünde depremle sallandı.

Güneydoğu Asya ülkesi Endonezya’nın Sumatra Adasının güneybatısında 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 30 kilometre derinlikte meydana geldiği ifade edilirken; can kaybı ya da yaralanma olup olmadığı henüz bilinmiyor.

ÜLKE, BİR HAFTA ÖNCE 5.2 İLE SALLANMIŞTI

Öte yandan, Endonezya’nın Batı Sulawesi bölgesindeki Mamuju kenti yakınlarında 3 Şubatta yerel saatle 16.25te 5.2 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Meydana gelen depremde, bölge halkı büyük panik yaşamıştı.

(DHA)