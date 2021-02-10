Endonezya’da 6.2 büyüklüğünde deprem
Haberler Dünya

Endonezya’da 6.2 büyüklüğünde deprem

Endonezya’nın Sumatra Adası, bir hafta arayla 6.2 büyüklüğünde depremle sallandı.

Güneydoğu Asya ülkesi Endonezya’nın Sumatra Adasının güneybatısında 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 30 kilometre derinlikte meydana geldiği ifade edilirken; can kaybı ya da yaralanma olup olmadığı henüz bilinmiyor.

ÜLKE, BİR HAFTA ÖNCE 5.2 İLE SALLANMIŞTI

Öte yandan, Endonezya’nın Batı Sulawesi bölgesindeki Mamuju kenti yakınlarında 3 Şubatta yerel saatle 16.25te 5.2 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Meydana gelen depremde, bölge halkı büyük panik yaşamıştı.

(DHA)

Dünya
Bunlarda ilginizi çekebilir
Çin’in “Tianwen-1” keşif aracı başarıyla Mars yörüngesine girdi

Çin’in “Tianwen-1” keşif aracı başarıyla Mars yörüngesine girdi

Japonya binlerce Pfizer/BioNTech aşısını çöpe atacak

Japonya binlerce Pfizer/BioNTech aşısını çöpe atacak

Prens Charles ve eşi Camilla Covid-19 aşısı oldu

Prens Charles ve eşi Camilla Covid-19 aşısı oldu

Endonezya’da 6.2 büyüklüğünde deprem
Dünya