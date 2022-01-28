En zor veda… Ece Erken eşinin tabutunun başında gözyaşlarına boğuldu
Haberler Magazin

En zor veda… Ece Erken eşinin tabutunun başında gözyaşlarına boğuldu

Ünlü sunucu Ece Erken, İstanbul Bakırköy’de önceki gece uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun tabutu başında gözyaşı döktü.

Dün gece İstanbul’dan Rize’nin Fındıklı ilçesine getirilen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun cenazesi Fındıklı Devlet Hastanesi morgundan alınarak cenaze namazının kılınacağı ilçe merkezindeki Merkez Camii’ne getirildi.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun cenazesinin getirilmesinin ardından taziyeleri kabul etmek için kendilerine tahsis edilen Tuncer Ergüven Sosyal Tesisleri’nden eşi ünlü sunucu Ece Erken, kayınpederi babası Akif ve kayınvalidesi Hacer Mahmutyazıcıoğlu yürüyerek camiye geçti.

Ece Erken, eşinin tabutunun başına geçerek tabuta sarılıp gözyaşı dökerken, arkadaşları kendisini güçlükle teskin etti. Anne Hacer Mahmutyazıcıoğlu da oğlunun tabutu başında gözyaşı dökerken, Beşiktaş Kulübü eski başkanı Fikret Orman da camiye gelerek aileye taziyelerde bulundu.

(İHA)

Magazin
Bunlarda ilginizi çekebilir
İki yıl önce şükredin demişti: Faturayı görünce ‘ohaa’ dedi

İki yıl önce şükredin demişti: Faturayı görünce ‘ohaa’ dedi

Ünlü oyuncudan hayranlarını üzen haber

Ünlü oyuncudan hayranlarını üzen haber

Ece Erken dehşet anlarını izledi: ‘Yere çöktü ve sadece…’

Ece Erken dehşet anlarını izledi: ‘Yere çöktü ve sadece…’

En zor veda… Ece Erken eşinin tabutunun başında gözyaşlarına boğuldu
Magazin