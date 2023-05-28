En iyi kadın oyuncu ödülünü alan Merve Dizdar yurda döndü

Fransa’da düzenlenen 76’ncı Cannes Film Festivali’nde, Nuri Bilge Ceylan’ın yönetmenliğini yaptığı ‘Kuru Otlar Üstüne’ filmindeki rolüyle ‘En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü alan Merve Dizdar Türkiye’ye döndü.

Türk Hava Yolları’na ait uçakla saat 15.20’de Nice’den İstanbul Havalimanı’na gelen oyuncu Merve Dizdar basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Türk evladı olarak Türkiye’ye böyle bir ödül kazandırdığı için çok mutlu olduğunu söyleyen Dizdar, “Herkes çok mutlu oldu bu benim için çok daha önemli. Onlar çok daha mutlu olduğu için ben daha mutlu oluyorum. İnsanın ülkesine böyle bir ödülle gelmesi çok büyük bir gurur. İlk defa böyle çok önemli şeyler hissediyorum” dedi.

HIZLICA OYUMU KULLANMAYA GİDİYORUM

Ünlü oyuncuların yer aldığı festivalde en iyi kadın oyuncu ödülüne hak kazandığı için çok şaşırdığını ifade eden Dizdar, “Nuri Bilge Ceylan zaten çok büyük bir yönetmen. O her zaman Dünya’da da çok önemli bir yönetmen. Çok önemli oyuncular vardı orada yarıştığım. Çünkü, çok çok iyi oyuncular vardı. O yüzden tek bir duygu değil, birkaç duyguyu yaşadığım için çok şaşırdım. Ama sonra kendime geldim. Çok önemli oyuncular vardı. Hepsi filmi çok beğendi. Nuri Bilge Ceylan’ı zaten çok iyi tanıyorlar. Çok iyi yorumlar aldım. Yoldan geldim çok yorgunum o yüzden odaklanamıyorum. Şu an oyumu kullanmaya gidiyorum. Şimdi hemen hızlıca oyumu kullanacağım” diye konuştu. (DHA)