En düşük emekli maaşı ve geçici işçi düzenlemesi teklifi TBMM’de

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda en düşük emekli maaşının 7 bin 500, emekliye bayram ikramiyesinin 2 bin liraya çıkarılması ile geçici işçilerin sürekli işçi kadrosuna alınmasını da içeren kanun teklifinin görüşmelerine başlandı.

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında, ‘İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ni görüşmek üzere toplandı. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, 18 maddelik yasa teklifiyle ilgili komisyona sunum yaptı.

Elitaş, en düşük emekli maaşına ilişkin, “Sayın Cumhurbaşkanı’mızın verdiği müjde kapsamında en düşük emekli maaşı, 7 bin 500 liraya çıkacak. Bu kapsamda bundan en çok faydalanacaklar; hem Bağ-Kur’lular hem de SSK’lılar olacak. Bu yıl emekli olacağı düşünülen 2 milyon 250 bin EYT’li vatandaşımızın da en düşük emekli maaşı, 7 bin 500 lira olacak. Bu düzenlemeden 15 milyon vatandaşımız yararlanacak. Yine teklifimiz ile Ramazan ve Kurban Bayramı emekli ikramiyelerini 900 lira artırıyoruz. 1100 TL olan bayram ikramiyesi, 2 bin liraya çıkarılıyor” dedi.

AK Parti’li Elitaş, teklifin ayrıca Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arama-kurtarma çalışmalarına katılan Türk vatandaşlarına ‘Devlet Üstün Fedakarlık Madalyası’, yurt dışından gelen arama-kurtarma ekiplerine ise ‘Üstün Fedakarlık Nişanı’ verilmesini öngördüğünü söyledi.

Teklifteki, geçici işçilerle ilgili bölüme değinen Elitaş, “Geçici işçi çalıştırılan kurum ve kuruluşlardaki kadrolarda herhangi bir şekilde boşalma olduğu takdirde kurum ilan edecek. Kıdem sırasına göre; halen çalışan veya çalışma hakkı bulunan geçici işçilere öncelik vermekle birlikte onları kadrolu işçi haline dönüştürmüş olacak” diye konuştu.

GAZİ AYLIKLARINA DÜZENLEME

Sunumun ardından teklif ile ilgili etki analizi dağıtıldı. Buna göre; muharip gazilere verilen şeref aylığı ile vatani hizmet tertibi aylıklarının, sosyal güvence olup olmadığına bakılmaksızın net asgari ücrete yükseltilmesi öngörüldü. Halihazırda 2 bin 961 TL olan şeref aylığının 8 bin 847 TL’ye çıkarılması amaçlandı, düzenlemenin yıllık maliyeti 2 milyar lira olarak hesaplandı.

Yüksek yargı ve üyelerinin maaş ve emekli aylıklarının Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı ve üyeleri ile eşitlenmesi hedeflendi, yıllık maliyeti de 80 milyon TL olarak hesaplandı. 31 Aralık 2012 tarihinden önce İşsizlik Sigortası Fonu’ndan yapılmış olan fazla veya yetersiz işsizlik ödeneği tutarının da silinmesi öngörüldü. Bu düzenlemenin maliyeti 36 milyon TL olarak hesaplandı.

EMEKLİ MAAŞI VE BAYRAM İKRAMİYESİ MALİYETİ

Emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramı’nda yılda 2 kez ödenen bayram ikramiyesinin 2 bin TL’ye çıkarıldığı düzenlemenin maliyeti 24,9 milyar TL, en düşük emekli aylığının 7 bin 500 TL olarak düzenlenmesinin mali yükü ise 120,7 milyar TL olarak hesaplandı. Merkezi yönetim ve kamu iktisadi teşebbüslerinde (KİT) geçici işçi statüsünde çalışanların sürekli işçi kadrosuna alınmasına yönelik düzenlemenin maliyeti 1,2 milyar TL öngörüldü. Düzenlemelerin toplam etki analizi de 149,3 milyar olarak hesaplandı.

Komisyonda, teklifin görüşmeleri sürüyor.

(DHA)