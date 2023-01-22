En çok konut satılan ilçeler Esenyurt ve Alanya oldu

Ülke g en elinde geç en yıl en çok konut satılan ilçeler sıralamasında başı 36 bin 315 adetle İstanbul Es en yurt çekerk en , Es en yurt’u, 26 bin 193 adet ile Antalya’nın Alanya ilçesi takip etti.

AA muhabirinin TÜİK verilerind en derlediği bilgilere göre, geç en yıl konut satış adedi 20’yi geç en ilçe sayısı 598 oldu.

2022’de en çok konut satılan ilçeler arasında zirvede önceki yıllarda olduğu gibi Es en yurt yer aldı. Es en yurt’ta konut satış adedi 36 bin 315 adet olarak gerçekleşti. 2021’de Es en yurt’ta 37 bin 102 adet konut satılmıştı.

Türkiye’nin en kalabalık ilçesi Es en yurt’ta çok fazla y en i inşaatın yer alması, bölg en in en çok göç alan ilçeler d en olması ve k en t g en eline göre çok daha uygun fiyatlı konut bulunması ilçeyi öne çıkardı.

Satış adetleri sıralamasında önceki yıl 21. basamakta yer alan Antalya’nın Alanya ilçesi, 2022’de ikinciliğe yükseldi. Rusya-Ukrayna savaşı sonrası özellikle Rus vatandaşların k en tte konut yatırımına yönelmesi Antalya’da yabancıların konut yatırımında rekor getirmişti. Alanya’da da satılan konut adedi yüzde 119’luk artışla geç en yıl 26 bin 193 adede yükseldi.

İlk 20’de 10 farklı k en tt en ilçeler yer aldı

En çok konut satılan ilçeler sıralamasında ilk 20’de 10 farklı k en tt en ilçeler yer aldı. Ankara’dan 6, Antalya’dan 3, İstanbul ve Gaziantep’t en ise 2’şer ilçe ilk 20’ye girdi.

Ankara Çankaya geç en yıl 21 bin 578 adet konut satışıyla üçüncü sırada yer alırk en , Çankaya’yı, 19 bin 718 ile Bursa Nilüfer, 19 bin 508 ile Ankara Keçiör en , 18 bin 638 ile Gaziantep Şehitkamil, 18 bin 556 ile Antalya Kepez ve 16 bin 436 ile Ankara Mamak izledi.

Gaziantep Şahinbey 14 bin 986 adetlik satışla dokuzuncu, Beylikdüzü de 13 bin 417 ile onuncu sırada yer aldı.

27 ilçede satış adedi 10 bini aştı

İlk 20’de yer alan diğer ilçeler Konya Selçuklu, Ankara Sincan, Eskişehir Tepebaşı, Kayseri Melikgazi, Ankara Y en imahalle, Antalya Muratpaşa, Ankara Etimesgut, Elazığ Merkez, Şanlıurfa Karaköprü ve Kayseri Kocasinan şeklinde sıralandı.

Toplam 27 ilçede satış adetlerinin 10 binin üzerinde olduğu görüldü.

9 ilçede 20’şer adet konut satıldı

Yıl içerisinde araştırmaya dahil olan ilçeler arasında en az konut satılan yerler Artvin Kemalpaşa, Edirne Lalapaşa, Erzincan Tercan, Erzurum Tortum, Hakkari Merkez, Konya Kadınhanı, Manisa Demirci, Sakarya Karapürçek ve Sivas Kangal oldu.